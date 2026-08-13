https://fr.sputniknews.africa/20260813/une-nouvelle-liste-de-prisonniers-ukrainiens-disponibles-pour-un-echange-publiee-1088291502.html
Une nouvelle liste de prisonniers ukrainiens disponibles pour un échange publiée
Une nouvelle liste de prisonniers ukrainiens disponibles pour un échange publiée
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Une nouvelle liste de 273 militaires ukrainiens supplémentaires que la Russie est disposée à transférer dans le cadre de l'échange a été publiée. 13.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-13T10:00+0200
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donbass. opération russe
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Le Haut-Commissaire russe aux droits de l'homme Lantratova avait précédemment publié une liste de 224 personnes que l'Ukraine refuse d'accueillir dans le cadre de cet échange. La plupart de ces militaires se trouvent en Russie depuis 2022.La Russie est prête à les transférer à tout moment, l'objectif principal étant le retour de nos soldats auprès de leurs familles, a souligné Mme Lantratova.
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une liste de 224 personnes que l'Ukraine refuse d'accueillir dans le cadre de cet échange. La plupart de ces militaires se trouvent en Russie depuis 2022.
La Russie est prête à les transférer à tout moment, l'objectif principal étant le retour de nos soldats auprès de leurs familles, a souligné Mme Lantratova.