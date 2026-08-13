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L'intérêt pour le russe s'accroît: un concours international lui donne un nouvel élan - ambassadeur

L'intérêt pour le russe s'accroît: un concours international lui donne un nouvel élan - ambassadeur

Sputnik Afrique

L’intérêt pour la langue russe ne cesse de croître dans le monde entier, et la compétition internationale pour les écrivains de langue russe donnera un nouvel... 13.08.2026, Sputnik Afrique

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Le concours littéraire international "Glagol russe " vise à découvrir les meilleurs auteurs de langue russe, de l'ex-Union soviétique aux pays les plus reculés, notamment d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, a déclaré à Sputnik Oleg Ozerov, ambassadeur de Russie en République de Moldavie et commissaire du concours pour le ministère russe des Affaires étrangères.Le concours " Glagol russe " est particulièrement précieux car il abolit les frontières : il ne tient compte ni du pays, ni de l’expérience, ni du niveau de langue, mais uniquement de la force des mots et de la sincérité de l’auteur. Il offre une tribune à des voix qui, autrement, resteraient inaudibles et contribue à tisser de nouveaux liens culturels entre les peuples.Le diplomate a rappelé que le concours se terminera le 26 novembre. Les lauréats seront invités à la cérémonie de remise des prix à Moscou.🎁 Le concours " Glagol russe " rassemble des écrivains, poètes, dramaturges et traducteurs russophones de divers pays. Ce projet bénéficie du soutien du ministère russe des Affaires étrangères, de la Fondation présidentielle pour les initiatives culturelles et de l'Union des écrivains russes.Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 10 septembre 2026 sur le site rusglagol.org ou par courriel à info@rusglagol.org.

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