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"Les entreprises africaines sont mal informées sur les pratiques commerciales en Russie"

"Les entreprises africaines sont mal informées sur les pratiques commerciales en Russie"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olga Grigorieva, fondatrice et directrice générale de Sterngoff Audit, et Constantin Grigoriev, cadre dirigeant de... 13.08.2026, Sputnik Afrique

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"Les entreprises africaines sont mal informées sur les pratiques commerciales en Russie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olga Grigorieva, fondatrice et directrice générale de Sterngoff Audit, et Constantin Grigoriev, cadre dirigeant de l'entreprise, analysent les perspectives de développement du commerce et des investissements entre la Russie et les pays africains, à l'approche du sommet Russie-Afrique de Moscou.

"Faire des affaires en Russie implique souvent de trouver un compromis entre l'envie de travailler et la nécessité de respecter la loi. Tous les étrangers ne le comprennent pas et tout le monde ne parvient pas à maintenir un équilibre optimal, et l'Afrique ne fait pas exception à cet égard", explique Olga Grigorieva à Radio Sputnik.Présente depuis 14 ans sur le marché russe dans les domaines de l'audit, du conseil fiscal et des services connexes, Sterngoff Audit accompagne principalement les filiales d'entreprises étrangères.Selon la dirigeante, les entreprises africaines qui souhaitent s'implanter en Russie manquent encore d'informations sur les procédures et les pratiques commerciales locales.Olga Grigorieva évoque également la rapidité des procédures et la nécessité, pour les entreprises étrangères, de mieux s'y préparer :De son côté, Constantin Grigoriev estime que la coopération russo-africaine doit s'appuyer sur le développement des économies locales et sur la création de chaînes de valeur en Afrique."Il est possible d'aider les entreprises russes et africaines à collaborer sur les marchés africains et russe. Mais il faut d'abord créer des chaînes de valeur efficaces localement, en Afrique", affirme-t-il.Il cite notamment les secteurs de l'industrie, des technologies, de la transformation locale des minerais critiques, de l'agriculture et de l'irrigation.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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