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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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Russie:"Il est possible que les Européens soient les premières victimes de leur propre propagande"
Russie:"Il est possible que les Européens soient les premières victimes de leur propre propagande"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, éminent analyste militaire et géopolitique français, explique les raisons profondes du déni... 12.08.2026, Sputnik Afrique
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Russie:"Il est possible que les Européens soient les premières victimes de leur propre propagande"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, éminent analyste militaire et géopolitique français, explique les raisons profondes du déni de réalité constaté dans les déclarations, les analyses et les actions de l'élite occidentale, notamment européenne, à l'égard de la Russie.
Selon Régis Chamagne, les dirigeants européens croient que la prolongation de la guerre épuisera la Russie, sans voir qu’elle conduit progressivement à l’effondrement de "l’empire occidental". Il estime qu’ils n’ont pas suffisamment étudié l’histoire de l’art de la guerre russe, notamment la manœuvre du général Alexeï Broussilov durant la Première Guerre mondiale.L’analyste français souligne, que les conséquences du soutien à l’Ukraine se font sentir de plus en plus fortement:Tout cela s’inscrit, dans son analyse, dans le mouvement global d’effondrement de l’empire et en constitue la "deuxième face", celle de l’effondrement endogène.Pour lui, la stratégie est par essence une action pensée sur le long terme. La culture de l’action en Chine consiste à tirer parti des conditions du présent pour "surfer sur le chemin de meilleure pente".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Russie:"Il est possible que les Européens soient les premières victimes de leur propre propagande"

17:30 12.08.2026 (Mis à jour: 16:30 14.08.2026)
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Russie:"Il est possible que les Européens soient les premières victimes de leur propre propagande"
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Kamal Louadj
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, éminent analyste militaire et géopolitique français, explique les raisons profondes du déni de réalité constaté dans les déclarations, les analyses et les actions de l'élite occidentale, notamment européenne, à l'égard de la Russie.
Selon Régis Chamagne, les dirigeants européens croient que la prolongation de la guerre épuisera la Russie, sans voir qu’elle conduit progressivement à l’effondrement de "l’empire occidental". Il estime qu’ils n’ont pas suffisamment étudié l’histoire de l’art de la guerre russe, notamment la manœuvre du général Alexeï Broussilov durant la Première Guerre mondiale.
L’analyste français souligne, que les conséquences du soutien à l’Ukraine se font sentir de plus en plus fortement:
les manifestations en Allemagne et en France témoignent, selon lui, d’une prise de conscience des peuples européens;
l’entêtement et le mépris des dirigeants européens à l’égard de leurs peuples pourraient, d’après lui, mener à ce que Carl von Clausewitz appelait "la montée aux extrêmes de la violence";
Tout cela s’inscrit, dans son analyse, dans le mouvement global d’effondrement de l’empire et en constitue la "deuxième face", celle de l’effondrement endogène.
Pour lui, la stratégie est par essence une action pensée sur le long terme. La culture de l’action en Chine consiste à tirer parti des conditions du présent pour "surfer sur le chemin de meilleure pente".
"La Chine a compris que l’empire s’essouffle et que ces guerres se finiront par épuisement. À ce stade, le principal souci de la Chine est d’éviter, si c’est possible, que dans son effondrement, l’empire n’en vienne à utiliser des armes nucléaires. Cela requiert une grande prudence en même temps qu’une grande fermeté sur les principes et dans les actes", a ajouté Régis Chamagne.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
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