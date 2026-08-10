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La Fédération russe d'athlétisme a déposé une seconde plainte contre World Athletics
La Fédération russe d'athlétisme a déposé une seconde plainte contre World Athletics
Sputnik Afrique
L'ARAF a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester les sanctions qui lui ont été imposées par World Athletics. 10.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-10T16:20+0200
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L'objectif principal de l'ARAF est de permettre aux athlètes russes de retrouver leur place sur la scène sportive internationale et d'obtenir la levée des sanctions. Les restrictions actuelles portent atteinte aux droits de l'organisation et l'empêchent de défendre pleinement les intérêts de l'athlétisme russe à l'échelle internationale.Le caractère sélectif et politisé de ces sanctions est particulièrement préoccupant: seul l'actuel président de World Athletics, l'ancien député conservateur britannique Sebastian Coe, a adopté une position ferme à l'égard de la Russie. Les conséquences de ses décisions portent un préjudice considérable non seulement à l'athlétisme russe, mais aussi à l'athlétisme mondial, et compromettent les principes d'égalité et d'objectivité dans le sport.Il convient de noter qu'en raison des restrictions actuelles, l'ARAF ne peut envoyer de représentants au sein des instances dirigeantes de la fédération internationale, où sont élaborées les règles et prises les décisions stratégiques. La Fédération ne participe pas aux réunions et aux votes du Conseil de World Athletics et, par conséquent, ne peut influencer les principaux axes de développement du mouvement d'athlétisme mondial. De plus, les spécialistes russes sont interdits de participation aux conférences, séminaires et événements spécialisés internationaux d'entraînement, tandis que les juges russes se voient refuser l'accès aux programmes de perfectionnement professionnel et sont privés de la possibilité de renouveler les catégories existantes ou d'en obtenir de nouvelles à l'international.Le TAS a précédemment accepté la requête de l’ARAF contestant la décision de World Athletics de prolonger l'interdiction faite aux athlètes russes de participer aux compétitions internationales sous son égide. Des avocats internationaux expérimentés, spécialisés en droit du sport et rompus aux procédures devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), ont été mandatés pour représenter l'ARAF dans cette procédure d'arbitrage.L'ARAF poursuit le dialogue avec les organisations sportives internationales et maintient des contacts de travail au sein de World Athletics. La Fédération entend continuer à défendre les intérêts des athlètes russes et de l'ensemble de la communauté de l'athlétisme, dans le strict respect du droit international du sport.
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athlétisme, tribunal arbitral du sport (tas), comité national olympique et sportif français (cnosf), fédération russe d'athlétisme (araf)
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La Fédération russe d'athlétisme a déposé une seconde plainte contre World Athletics
L'ARAF a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester les sanctions qui lui ont été imposées par World Athletics.
L'objectif principal de l'ARAF est de permettre aux athlètes russes de retrouver leur place sur la scène sportive internationale et d'obtenir la levée des sanctions. Les restrictions actuelles portent atteinte aux droits de l'organisation et l'empêchent de défendre pleinement les intérêts de l'athlétisme russe à l'échelle internationale.
Le caractère sélectif et politisé de ces sanctions est particulièrement préoccupant: seul l'actuel président de World Athletics, l'ancien député conservateur britannique Sebastian Coe, a adopté une position ferme à l'égard de la Russie. Les conséquences de ses décisions portent un préjudice considérable non seulement à l'athlétisme russe, mais aussi à l'athlétisme mondial, et compromettent les principes d'égalité et d'objectivité dans le sport.
"Les sanctions imposées à la Fédération russe d'athlétisme sont sans précédent: aucune autre fédération sportive n'est soumise à des restrictions aussi sévères. Elles entravent non seulement le bon fonctionnement de la fédération, mais aussi le développement de l'athlétisme en Russie, notamment chez les jeunes, et empêchent notre sport d'être correctement représenté sur la scène internationale. C'est pourquoi nous défendrons sans relâche nos droits et demanderons la levée des sanctions devant les tribunaux, et nous poursuivrons nos efforts dans ce sens. Nous préparons d'ailleurs les prochaines étapes pour que justice soit faite", a expliqué Boris Yarychevski, directeur exécutif de l'ARAF.
Il convient de noter qu'en raison des restrictions actuelles, l'ARAF ne peut envoyer de représentants au sein des instances dirigeantes de la fédération internationale, où sont élaborées les règles et prises les décisions stratégiques. La Fédération ne participe pas aux réunions et aux votes du Conseil de World Athletics et, par conséquent, ne peut influencer les principaux axes de développement du mouvement d'athlétisme mondial. De plus, les spécialistes russes sont interdits de participation aux conférences, séminaires et événements spécialisés internationaux d'entraînement, tandis que les juges russes se voient refuser l'accès aux programmes de perfectionnement professionnel et sont privés de la possibilité de renouveler les catégories existantes ou d'en obtenir de nouvelles à l'international.
Le TAS a précédemment accepté la requête de l’ARAF contestant la décision de World Athletics de prolonger l'interdiction faite aux athlètes russes de participer aux compétitions internationales sous son égide. Des avocats internationaux expérimentés, spécialisés en droit du sport et rompus aux procédures devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), ont été mandatés pour représenter l'ARAF dans cette procédure d'arbitrage.
L'ARAF poursuit le dialogue avec les organisations sportives internationales et maintient des contacts de travail au sein de World Athletics. La Fédération entend continuer à défendre les intérêts des athlètes russes et de l'ensemble de la communauté de l'athlétisme, dans le strict respect du droit international du sport.