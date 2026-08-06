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Crise migratoire: découvrez par quelles routes les illégaux africains essayent rejoindre l’Espagne
Crise migratoire: découvrez par quelles routes les illégaux africains essayent rejoindre l’Espagne
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La route méditerranéenne occidentale et la Route de l’Afrique de l’Ouest sont les deux voies de migration les plus populaires pour les Africains souhaitant se... 06.08.2026, Sputnik Afrique
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Crise migratoire: découvrez par quelles routes les illégaux africains essayent rejoindre l’Espagne
12:38 06.08.2026 (Mis à jour: 14:07 09.08.2026)
La route méditerranéenne occidentale et la Route de l’Afrique de l’Ouest sont les deux voies de migration les plus populaires pour les Africains souhaitant se rendre en Europe.