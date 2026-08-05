https://fr.sputniknews.africa/20260805/terrorisme-ukrainien-pour-les-etats-africains-cette-evolution-constitue-un-signal-dalerte-1088090417.html
Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"
Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la portée symbolique et stratégique des révélations du... 05.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-05T13:21+0200
2026-08-05T13:21+0200
2026-08-05T13:21+0200
afrique en marche
podcasts
terrorisme
conflit ukrainien
présence militaire
frappes
confrontation
politique
influence
lutte antiterroriste
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/05/1088090591_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9249f73f78d0c06e168ea1e2c0af8ba2.jpg
Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la portée symbolique et stratégique des révélations du colonel Vitaly Zhikovich, en service actif au sein du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), concernant le terrorisme que son pays pratique y compris en Afrique.
Bertrand Scholler estime que le conflit ukrainien dépasse désormais le seul front militaire et s’inscrit dans une guerre plus large, faite de sabotages, d’assassinats ciblés, de frappes sur des infrastructures et d’opérations psychologiques et informationnelles. Il y voit un signal d’alerte pour les États africains, aucune région stratégique n’étant totalement à l’écart des rivalités internationales.Selon lui, les pays africains ont intérêt à prendre au sérieux toute menace susceptible de déstabiliser leur territoire. Il souligne que le Sahel est devenu depuis plusieurs années un espace de confrontation indirecte entre de nombreuses puissances — la Russie, les États-Unis, plusieurs pays européens, la Turquie, certains États du Golfe et d’autres acteurs —, tandis que le retrait militaire français ne signifie pas la disparition des dynamiques d’influence.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/05/1088090591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22a3aec0821f4f7d80002f2e3214fde3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, terrorisme, conflit ukrainien, présence militaire, frappes, confrontation, politique, influence, lutte antiterroriste, partenaire, souveraineté, аудио
podcasts, terrorisme, conflit ukrainien, présence militaire, frappes, confrontation, politique, influence, lutte antiterroriste, partenaire, souveraineté, аудио
Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la portée symbolique et stratégique des révélations du colonel Vitaly Zhikovich, en service actif au sein du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), concernant le terrorisme que son pays pratique y compris en Afrique.
Bertrand Scholler estime que le conflit ukrainien dépasse désormais le seul front militaire et s’inscrit dans une guerre plus large, faite de sabotages, d’assassinats ciblés, de frappes sur des infrastructures et d’opérations psychologiques et informationnelles. Il y voit un signal d’alerte pour les États africains, aucune région stratégique n’étant totalement à l’écart des rivalités internationales.
Selon lui, les pays africains ont intérêt à prendre au sérieux toute menace susceptible de déstabiliser leur territoire. Il souligne que le Sahel est devenu depuis plusieurs années un espace de confrontation indirecte entre de nombreuses puissances — la Russie, les États-Unis, plusieurs pays européens, la Turquie, certains États du Golfe et d’autres acteurs —, tandis que le retrait militaire français ne signifie pas la disparition des dynamiques
d’influence.
"L’avenir de la lutte contre le terrorisme en Afrique repose d’abord sur les Africains eux-mêmes. Une coopération renforcée entre les États du continent, associée à des échanges de renseignement plus efficaces, est probablement indispensable. Dans ce cadre, travailler avec la Russie, comme avec d’autres partenaires, peut présenter un intérêt si cette coopération répond aux besoins définis par les États africains eux-mêmes. L’objectif ne doit pas être de remplacer une dépendance par une autre, mais de construire une véritable souveraineté stratégique", a affirmé le conseiller en stratégie.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!