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Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"

Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la portée symbolique et stratégique des révélations du... 05.08.2026, Sputnik Afrique

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Terrorisme ukrainien: "Pour les États africains, cette évolution constitue un signal d’alerte" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la portée symbolique et stratégique des révélations du colonel Vitaly Zhikovich, en service actif au sein du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), concernant le terrorisme que son pays pratique y compris en Afrique.

Bertrand Scholler estime que le conflit ukrainien dépasse désormais le seul front militaire et s’inscrit dans une guerre plus large, faite de sabotages, d’assassinats ciblés, de frappes sur des infrastructures et d’opérations psychologiques et informationnelles. Il y voit un signal d’alerte pour les États africains, aucune région stratégique n’étant totalement à l’écart des rivalités internationales.Selon lui, les pays africains ont intérêt à prendre au sérieux toute menace susceptible de déstabiliser leur territoire. Il souligne que le Sahel est devenu depuis plusieurs années un espace de confrontation indirecte entre de nombreuses puissances — la Russie, les États-Unis, plusieurs pays européens, la Turquie, certains États du Golfe et d’autres acteurs —, tandis que le retrait militaire français ne signifie pas la disparition des dynamiques d’influence.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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