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Loukianov: "nous avons sous-estimé à quel point l'Occident craint la Russie"

Loukianov: "nous avons sous-estimé à quel point l'Occident craint la Russie"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour +, Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de la revue " La Russie dans la politique globale ", président du Presidium... 05.08.2026, Sputnik Afrique

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Loukianov: "nous avons sous-estimé à quel point l'Occident craint la Russie" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour +, Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de la revue « La Russie dans la politique globale », président du Presidium du Conseil pour la politique extrieure et de défense donne son analyse de la reconfiguration des relations extérieures de la Russie depuis la chute de l’URSS.

Comme le souligne Fiodor Loukianov, la question de l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN est apparue très tôt chez les Globalistes, même s’ils ne l’affichaient pas ouvertement au départ, ce qui a été confirmé par des documents américains déclassifiés :Pour Fiodor Loukianov, l’élargissement de l’OTAN aux frontières de la Russie est " un processus tout à fait naturel ", dans la mesure où :Après la chute de l’URSS, les relations extérieures de la Russie se sont construites différemment avec l’Europe et les États-Unis. Dans la mesure où, la Russie et les États-Unis ont une capacité de destruction totale réciproque, " ce sont des relations stratégiques de rivalité, de dissuasion, mais en même temps, disons, d’une certaine prudence ".Les relations avec l’Europe étaient plus marquées d’incompréhension, en raison de la complexité de fonctionnement de l’Union européenne. Après la distance de la période Eltsine, Fiodor Loukianov explique que :Mais comme l’UE n’envisageait pas un véritable partenariat. Et comme :Dans les années 2000, avec l’enchaînement des révolutions de couleurs, Poutine a tenté avec le Discours de Munich une dernière fois de faire comprendre que la voie choisie en Occident face à la Russie était une erreur. Le message n’est pas passé. " à partir de ce moment-là, nous nous sommes définitivement engagés sur la voie qui a conduit à la situation actuelle. ".Fiodor Loukianov souligne que la Globalisation n’a pas disparu :Si le modèle globaliste s’est à ce point développé, c’est parce qu’il n’y avait pas d’idéologie concurrente, ni en Europe, ni en Russie à la chute de l’URSS. Aujourd’hui, selon Fiodor Loukianov :Sur le front ukrainien, les Occidentaux cherchent, et ce n’est pas la première fois dans l’histoire, la défaite stratégique de la Russie. Pour Fiodor Loukianov :

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