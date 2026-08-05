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La Guinée renonce à rejoindre la monnaie unique ouest-africaine "Eco"

La Guinée renonce à rejoindre la monnaie unique ouest-africaine "Eco"

Sputnik Afrique

La République de Guinée a annoncé son retrait du processus d’adhésion à la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest... 05.08.2026, Sputnik Afrique

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Les autorités guinéennes justifient cette décision par leur volonté de préserver la souveraineté économique du pays et de conserver le contrôle de leur politique monétaire à travers le franc guinéen, selon les médias locaux.Le gouvernement estime également que le maintien de la monnaie nationale favorisera la protection des industries locales, précisant qu’environ 80 % des exportations guinéennes sont destinées aux marchés asiatiques, limitant selon lui les avantages de l’"Eco".La monnaie unique de la "CEDEAO", dont le lancement est prévu en juillet 2027, vise à renforcer l’intégration économique régionale.

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