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La Guinée renonce à rejoindre la monnaie unique ouest-africaine "Eco"
La Guinée renonce à rejoindre la monnaie unique ouest-africaine "Eco"
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La République de Guinée a annoncé son retrait du processus d’adhésion à la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest... 05.08.2026, Sputnik Afrique
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Les autorités guinéennes justifient cette décision par leur volonté de préserver la souveraineté économique du pays et de conserver le contrôle de leur politique monétaire à travers le franc guinéen, selon les médias locaux.Le gouvernement estime également que le maintien de la monnaie nationale favorisera la protection des industries locales, précisant qu’environ 80 % des exportations guinéennes sont destinées aux marchés asiatiques, limitant selon lui les avantages de l’"Eco".La monnaie unique de la "CEDEAO", dont le lancement est prévu en juillet 2027, vise à renforcer l’intégration économique régionale.
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La Guinée renonce à rejoindre la monnaie unique ouest-africaine "Eco"

08:03 05.08.2026
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Eco - Sputnik Afrique, 1920, 05.08.2026
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La République de Guinée a annoncé son retrait du processus d’adhésion à la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’"Eco", dont le lancement est prévu en juillet 2027.
Les autorités guinéennes justifient cette décision par leur volonté de préserver la souveraineté économique du pays et de conserver le contrôle de leur politique monétaire à travers le franc guinéen, selon les médias locaux.
Le gouvernement estime également que le maintien de la monnaie nationale favorisera la protection des industries locales, précisant qu’environ 80 % des exportations guinéennes sont destinées aux marchés asiatiques, limitant selon lui les avantages de l’"Eco".
La monnaie unique de la "CEDEAO", dont le lancement est prévu en juillet 2027, vise à renforcer l’intégration économique régionale.
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