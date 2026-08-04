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Prisons coloniales: "Il n'y avait plus la présomption d'innocence"

Prisons coloniales: "Il n'y avait plus la présomption d'innocence"

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Avant la colonisation, l'Afrique ne connaissait pas la prison. Les Européens l'ont imposée pour contrôler et exploiter. Aujourd'hui, cet héritage pèse : 97 %... 04.08.2026, Sputnik Afrique

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Prisons coloniales: "Il n'y avait plus la présomption d'innocence" Sputnik Afrique Avant la colonisation, l'Afrique ne connaissait pas la prison. Les Européens l'ont imposée pour contrôler et exploiter. Aujourd'hui, cet héritage pèse : 97 % au Libéria, 88 % au Mali, 79 % au Bénin, 76 % au Niger sont en détention provisoire. Dans Le Narratif Africain, Maryam Feudjio et Nyamien Messou N'Guessan analysent cette crise.

Nyamien Messou N'Guessan, ancien ministre du Travail de Côte d'Ivoire, explique que la prison coloniale avait deux visages : une prison de droit commun pour les délits ordinaires, et une prison politique pour briser toute résistance à l'administration coloniale. Ces détenus étaient ensuite utilisés comme une main-d'œuvre gratuite pour les grands chantiers, routes, chemins de fer et ports. Pour justifier l'arbitraire, les colonisateurs ont instauré le Code de l'indigénat, où l'administrateur colonial était à la fois juge et bourreau. Ce système n'a pas disparu avec les indépendances : les États africains ont hérité des infrastructures, des méthodes et des mentalités répressives de la colonisation. Aujourd'hui, face à des systèmes judiciaires sous-financés et engorgés, des milliers de prisonniers attendent des années sans procès.

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