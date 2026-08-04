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Le grand hold-up de l'histoire: comment l'Europe a volé l'âme de l'Afrique

Le grand hold-up de l'histoire: comment l'Europe a volé l'âme de l'Afrique

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, l’historien camerounais Serge Simon Soho livre une analyse sans concession sur la restitution des œuvres africaines... 04.08.2026, Sputnik Afrique

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Le grand hold-up de l'histoire : comment l'Europe a volé l'âme de l'Afrique Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, l’historien camerounais Serge Simon Soho livre une analyse sur la restitution des œuvres africaines pillées durant la colonisation. Il dénonce une logique européenne de "réparation" qui ne répare rien, car elle ignore l’essentiel : la reconnaissance des crimes et la souveraineté des peuples africains.

Plutôt qu’une repentance symbolique, Serge Simon Soho appelle à une rupture franche avec le modèle imposé par les anciennes puissances coloniales. Selon lui, les procédures actuelles – comme la loi française de 2026 – restent des mécanismes de contrôle, sans véritable reconnaissance des spoliations, des assassinats et du pillage systématique.Il souligne aussi l’urgence d’une réappropriation mémorielle : L’historien insiste sur la nécessité d’une action africaine autonome, portée par des lois propres et une volonté populaire, et non par la bonne volonté des anciens colonisateurs.Au-delà des objets, c’est la restitution de la dignité et de la mémoire collective qui est en jeu. Une bataille politique, intellectuelle, et identitaire, qui passe aussi par la reconnaissance des crimes contre l’humanité que furent l’esclavage et la colonisation.Un entretien percutant qui pose les vraies questions : qui doit décider du retour des biens culturels ? Et à quelles conditions l’Afrique peut-elle se réapproprier pleinement son histoire ?|Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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