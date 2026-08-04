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"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie"

"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, expose les progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte anti-incendie... 04.08.2026, Sputnik Afrique

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"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, expose les progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte anti-incendie depuis 2021, après les feux ayant dévasté la Kabylie cette même année.

Depuis 2021, après les incendies qui ont ravagé plus de 100 000 hectares à Tizi Ouzou et causé environ 90 morts, l’Algérie a nettement renforcé son dispositif anti-incendie. Akram Kharief estime que ces progrès dépassent ce qu’on pouvait attendre d’un budget public de pays en développement, tout en appelant à rester mesuré.Selon l’expert en sécurité et en défense, la campagne anti-incendie de 2025 a reposé sur un dispositif important, mêlant moyens humains, terrestres et aériens:Ce dispositif a permis de maîtriser 1 968 incendies, selon l’expert, alors que plusieurs pays européens peinent encore à faire face à ce type de feux.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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