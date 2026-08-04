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"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, expose les progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte anti-incendie... 04.08.2026, Sputnik Afrique
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"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, expose les progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte anti-incendie depuis 2021, après les feux ayant dévasté la Kabylie cette même année.
Depuis 2021, après les incendies qui ont ravagé plus de 100 000 hectares à Tizi Ouzou et causé environ 90 morts, l’Algérie a nettement renforcé son dispositif anti-incendie. Akram Kharief estime que ces progrès dépassent ce qu’on pouvait attendre d’un budget public de pays en développement, tout en appelant à rester mesuré.Selon l’expert en sécurité et en défense, la campagne anti-incendie de 2025 a reposé sur un dispositif important, mêlant moyens humains, terrestres et aériens:Ce dispositif a permis de maîtriser 1 968 incendies, selon l’expert, alors que plusieurs pays européens peinent encore à faire face à ce type de feux.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L'Algérie a rattrapé un retard considérable dans ses moyens et son dispositif anti-incendie"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, expose les progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte anti-incendie depuis 2021, après les feux ayant dévasté la Kabylie cette même année.
Depuis 2021, après les incendies qui ont ravagé plus de 100 000 hectares à Tizi Ouzou et causé environ 90 morts, l’Algérie a nettement renforcé son dispositif anti-incendie. Akram Kharief estime que ces progrès dépassent ce qu’on pouvait attendre d’un budget public de pays en développement, tout en appelant à rester mesuré.
Selon l’expert en sécurité et en défense, la campagne anti-incendie de 2025 a reposé sur un dispositif important, mêlant moyens humains, terrestres et aériens:
plus de 19 000 agents de la Protection civile;
505 unités d’intervention et 65 colonnes mobiles;
six détachements régionaux;
douze avions Air Tractor AT-802, deux Beriev Be-200 et six hélicoptères Mi-26;
544 véhicules, 497 postes de vigie, 40 colonnes mobiles forestières et 35 drones;
six hélicoptères AW109 supplémentaires.
Ce dispositif a permis de maîtriser 1 968 incendies, selon l’expert, alors que plusieurs pays européens peinent encore à faire face à ce type de feux.
"La Russie déploie régulièrement ses Be-200 d’EMERCOM à l’étranger en renfort international, généralement hors de sa propre saison des feux. L’Algérie pourrait se positionner sur ce même créneau, mais seulement après avoir constitué un excédent de capacité par rapport à ses propres besoins, ce qui n’est pas encore le cas en 2026. La cible la plus réaliste à court terme reste l’Europe méditerranéenne, où les relations opérationnelles sont déjà éprouvées et où les besoins en renfort saisonnier sont croissants", ajoute-t-il.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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