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Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques"

Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques"

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L'ONG Human Right Watch accuse dans un rapport le producteur de pétrole Perenco de mettre en danger la santé des riverains à travers ses activités en RDC. Pour... 03.08.2026, Sputnik Afrique

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Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques" Sputnik Afrique L'ONG Human Right Watch accuse dans un rapport le producteur de pétrole Perenco de mettre en danger la santé des riverains à travers ses activités en RDC. Pour Sputnik Afrique, Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais a réagi à la publication de ce rapport.

Retrouvez également dans cette émission:-Fregist Tchouta, journaliste, directeur de publication du journal Bougna spécialisé dans le transport, sur le corridor Douala-Bangui;Manuela Etock, journaliste sportive camerounaise, sur la CAN féminine de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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