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Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques"
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L'ONG Human Right Watch accuse dans un rapport le producteur de pétrole Perenco de mettre en danger la santé des riverains à travers ses activités en RDC. Pour... 03.08.2026, Sputnik Afrique
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Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques"
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L'ONG Human Right Watch accuse dans un rapport le producteur de pétrole Perenco de mettre en danger la santé des riverains à travers ses activités en RDC. Pour Sputnik Afrique, Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais a réagi à la publication de ce rapport.
Retrouvez également dans cette émission:-Fregist Tchouta, journaliste, directeur de publication du journal Bougna spécialisé dans le transport, sur le corridor Douala-Bangui;Manuela Etock, journaliste sportive camerounaise, sur la CAN féminine de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Perenco en RDC: "Il est légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques"
L'ONG Human Right Watch accuse dans un rapport le producteur de pétrole Perenco de mettre en danger la santé des riverains à travers ses activités en RDC. Pour Sputnik Afrique, Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais a réagi à la publication de ce rapport.
"Force est de constater que le même type de problème est observé de manière répétée et sur plusieurs sites pendant des années, la question devient légitime de s'interroger sur le caractère systémique de ces pratiques", a déclaré Franck Russel Ateba au micro de Zone de Contact.
"Cette affaire dépasse le cas d'une seule entreprise, elle pose à la fois des éléments, des questions fondamentales, c'est comment est-ce que l'on peut exploiter les ressources naturelles sans compromettre la santé des populations, comment on peut garantir le droit à un environnement sain, comment on peut assurer la responsabilité des entreprises, comment renforcer les capacités des Etats à contrôler les activités extractives", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Fregist Tchouta, journaliste, directeur de publication du journal Bougna spécialisé dans le transport, sur le corridor Douala-Bangui;
Manuela Etock, journaliste sportive camerounaise, sur la CAN féminine de football.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !