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L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie?

L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Anelyse Mounouwe, journaliste camerounaise, décrypte le conflit russo-ukrainien comme une conséquence de... 03.08.2026, Sputnik Afrique

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L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Anelyse Mounouwe, journaliste camerounaise, décrypte le conflit russo-ukrainien comme une conséquence de l'incapacité de l'Occident à respecter les lignes rouges de sécurité de la Russie.

Anelyse Mounouwe souligne que l'intervention russe en Ukraine est une réponse stratégique à l'avancée de l'Otan vers ses frontières, et critique l'Occident pour son hypocrisie et son aveuglement idéologique qui alimentent le conflit.Selon elle, la révolution de Maïdan en 2014 fut un coup d'État soutenu par Washington pour détacher l'Ukraine de la sphère russe, franchissant ainsi une ligne rouge pour Moscou. Elle insiste sur le fait que l'intervention russe depuis 2022 n'est pas une guerre d'expansion, mais une réaction inévitable face à l'intransigeance occidentale, la Russie cherchant uniquement à défendre ses intérêts vitaux.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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