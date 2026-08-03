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L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Anelyse Mounouwe, journaliste camerounaise, décrypte le conflit russo-ukrainien comme une conséquence de... 03.08.2026, Sputnik Afrique
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L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Anelyse Mounouwe, journaliste camerounaise, décrypte le conflit russo-ukrainien comme une conséquence de l'incapacité de l'Occident à respecter les lignes rouges de sécurité de la Russie.
Anelyse Mounouwe souligne que l'intervention russe en Ukraine est une réponse stratégique à l'avancée de l'Otan vers ses frontières, et critique l'Occident pour son hypocrisie et son aveuglement idéologique qui alimentent le conflit.Selon elle, la révolution de Maïdan en 2014 fut un coup d'État soutenu par Washington pour détacher l'Ukraine de la sphère russe, franchissant ainsi une ligne rouge pour Moscou. Elle insiste sur le fait que l'intervention russe depuis 2022 n'est pas une guerre d'expansion, mais une réaction inévitable face à l'intransigeance occidentale, la Russie cherchant uniquement à défendre ses intérêts vitaux.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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L'Otan est-elle déterminée à faire la guerre à la Russie?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Anelyse Mounouwe, journaliste camerounaise, décrypte le conflit russo-ukrainien comme une conséquence de l'incapacité de l'Occident à respecter les lignes rouges de sécurité de la Russie.
Anelyse Mounouwe souligne que l'intervention russe en Ukraine est une réponse stratégique à l'avancée de l'Otan vers ses frontières, et critique l'Occident pour son hypocrisie et son aveuglement idéologique qui alimentent le conflit.
"Ce conflit est la conséquence directe du refus systématique de l'Occident d'intégrer les exigences de sécurité russes dans l'architecture européenne. Pendant 30 ans, Moscou a vu le temps avancer pas à pas vers ses frontières, transformant progressivement l'Ukraine en un bastion militaire hostile. On ne peut pas ignorer indéfiniment les lignes rouges d'une puissance nucléaire et s'étonner ensuite qu'elle tape du poing sur la table", a affirmé la journaliste.
Selon elle, la révolution de Maïdan en 2014 fut un coup d'État soutenu par Washington pour détacher l'Ukraine de la sphère russe, franchissant ainsi une ligne rouge pour Moscou. Elle insiste sur le fait que l'intervention russe depuis 2022 n'est pas une guerre d'expansion, mais une réaction inévitable face à l'intransigeance occidentale, la Russie cherchant uniquement à défendre ses intérêts vitaux.
"La Russie a été acculée par un échec diplomatique provoqué par l'intransigeance occidentale. En intervenant, Moscou ne cherche pas à conquérir l'Europe, mais à stopper net l'avancée d'une alliance hostile et à défendre ses intérêts vitaux. L'Occident porte l'entière responsabilité morale et politique de cet engrenage".
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