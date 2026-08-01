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Genocost: pourquoi les richesses de la RDC continuent d'alimenter les conflits
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Depuis près de trente ans, l'est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits qui ont fait des millions de victimes. À l'occasion du... 01.08.2026, Sputnik Afrique
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Genocost: pourquoi les richesses de la RDC continuent d'alimenter les conflits
Sputnik Afrique
Depuis près de trente ans, l'est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits qui ont fait des millions de victimes. À l'occasion du Genocost, Sputnik Afrique revient sur les liens entre ces violences, les ressources minières et les enjeux de souveraineté économique.
À l'occasion de la Journée commémorative du Genocost, célébrée chaque 2 août en République démocratique du Congo en hommage aux victimes des violences liées à l'exploitation des ressources naturelles, nous recevons dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain le professeur Alphonse Maindo, enseignant en sciences politiques à l'Université de Kisangani et militant congolais des droits humains. Avec notre invité, nous revenons sur les liens entre les conflits qui secouent l'est de la RDC, l'exploitation des minerais stratégiques et les enjeux de souveraineté économique.Pour le professeur Maindo, cette crise s'inscrit dans une longue continuité historique. Selon lui, les richesses congolaises continuent d'être exploitées principalement au profit d'intérêts extérieurs, tandis que les minerais sont exportés à l'état brut et que la valeur ajoutée est créée ailleurs.Le militant congolais des droits humains plaide pour une gouvernance capable de faire des ressources naturelles un véritable levier de développement au bénéfice des populations congolaises, plutôt qu'un facteur de conflits et de prédation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Genocost: pourquoi les richesses de la RDC continuent d'alimenter les conflits
Depuis près de trente ans, l'est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits qui ont fait des millions de victimes. À l'occasion du Genocost, Sputnik Afrique revient sur les liens entre ces violences, les ressources minières et les enjeux de souveraineté économique.
À l'occasion de la Journée commémorative du Genocost, célébrée chaque 2 août en République démocratique du Congo en hommage aux victimes des violences liées à l'exploitation des ressources naturelles,
nous recevons dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain
le professeur Alphonse Maindo,
enseignant en sciences politiques à l'Université de Kisangani et militant congolais des droits humains. Avec notre invité, nous revenons sur les liens entre les conflits qui secouent l'est de la RDC, l'exploitation des minerais stratégiques et les enjeux de souveraineté économique.
Pour le professeur Maindo, cette crise s'inscrit dans une longue continuité historique. Selon lui, les richesses congolaises continuent d'être exploitées principalement au profit d'intérêts extérieurs,
tandis que les minerais sont exportés à l'état brut et que la valeur ajoutée est créée ailleurs.
Le militant congolais des droits humains plaide pour une gouvernance capable de faire des ressources naturelles un véritable levier de développement au bénéfice des populations congolaises, plutôt qu'un facteur de conflits et de prédation.
“Les ressources du Congo doivent d'abord servir aux Congolais. Tant que l'économie restera organisée pour répondre aux intérêts extérieurs plutôt qu'au bien-être de la population, les minerais continueront d'alimenter les conflits au lieu de financer le développement. Il faut changer de logique, placer l'économie au service de l'homme et non l'homme au service de l'économie”, affirme le professeur Alphonse Maindo.
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