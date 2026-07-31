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Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?
Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?
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Dans cette émission de Sans Détour, Natalia Tanchina, docteur es sciences historiques, professeur à l’Académie présidentielle, chercheur à l’Institut des... 31.07.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?
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Dans cette émission de Sans Détour, Natalia Tanchina, docteur es sciences historiques, professeur à l’Académie présidentielle, chercheur à l’Institut des recherches internationales de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales, discute de l’évolution de la guerre à travers l’histoire.
La guerre, qui se déroule actuellement sur le front ukrainien, est à la fois différente des autres guerres de l’humanité, tout en en reprenant certains traits. Mais, comme le souligne Natalia Tanchina, elle développe sa propre marque :Nous observons une réécriture de l’histoire, qui doit servir à conditionner les esprits, dans le cadre de la constitution en Occident de l’image de l’ennemi-Russie. La bataille pour la mémoire historique a pourtant, comme le rappelle Natalia Tanchina, une finalité politique très claire :La guerre actuelle est un véritable conflit civilisationnel, qui ne se déroule pas en États, mais contre les élites globalistes en Ukraine :
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Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?
Dans cette émission de Sans Détour, Natalia Tanchina, docteur es sciences historiques, professeur à l’Académie présidentielle, chercheur à l’Institut des recherches internationales de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales, discute de l’évolution de la guerre à travers l’histoire.
La guerre, qui se déroule actuellement sur le front ukrainien, est à la fois différente des autres guerres de l’humanité, tout en en reprenant certains traits. Mais, comme le souligne Natalia Tanchina, elle développe sa propre marque :
" Àchaque époque, l'humanité a probablement eu le sentiment de vivre quelque chose d'inédit. À chaque fois, cela a transformé l'aspect technologique de la guerre, entraînant des conflits d'une plus grande ampleur, davantage de destructions et des conséquences radicalement différentes. Mais aujourd'hui, il me semble que la nature de la guerre évolue dans un autre sens. Autrefois, la guerre de l'information, la guerre mentale, précédait, selon moi, la guerre ouverte ; elle constituait surtout un complément important à la guerre réelle. Aujourd'hui, en revanche, même si les combats se déroulent toujours sur le champ de bataille et que les technologies modernes — notamment la guerre des drones — transforment profondément les différentes dimensions de la guerre, la guerre de l'information est devenue une composante au moins aussi importante que la guerre tactique. "
Nous observons une réécriture de l’histoire, qui doit servir à conditionner les esprits, dans le cadre de la constitution en Occident de l’image de l’ennemi-Russie. La bataille pour la mémoire historique a pourtant, comme le rappelle Natalia Tanchina, une finalité politique très claire :
" L'Union soviétique commence à être perçue non plus comme le vainqueur de cette guerre, mais comme l'un de ses responsables. Et pourquoi cela est-il fait ? Pour exclure la Russie contemporaine du nombre des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui ouvrirait alors la possibilité de revoir le système international issu de Yalta et de Potsdam, et une nouvelle fois d'exclure la Russie du camp des vainqueurs. "
La guerre actuelle est un véritable conflit civilisationnel, qui ne se déroule pas en États, mais contre les élites globalistes en Ukraine :
" Bien sûr, en Russie, nous pensons que ce conflit se terminera par notre victoire, et probablement aussi par celle d’une grande partie du monde. Car il s’agit véritablement d’un conflit de nature civilisationnelle. Dans ce conflit, la Russie ne combat pas l’Ukraine en tant que telle. Ce qui est en jeu, c’est un affrontement entre la Russie et ces élites mondialisées. L'Ukraine n’est qu’un pion dans ce processus. "