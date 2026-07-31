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Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?

Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ?

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Dans cette émission de Sans Détour, Natalia Tanchina, docteur es sciences historiques, professeur à l’Académie présidentielle, chercheur à l’Institut des... 31.07.2026, Sputnik Afrique

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Ukraine : Troisième Guerre mondiale ou bien Guerre civilisationnelle ? Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Natalia Tanchina, docteur es sciences historiques, professeur à l’Académie présidentielle, chercheur à l’Institut des recherches internationales de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales, discute de l’évolution de la guerre à travers l’histoire.

La guerre, qui se déroule actuellement sur le front ukrainien, est à la fois différente des autres guerres de l’humanité, tout en en reprenant certains traits. Mais, comme le souligne Natalia Tanchina, elle développe sa propre marque :Nous observons une réécriture de l’histoire, qui doit servir à conditionner les esprits, dans le cadre de la constitution en Occident de l’image de l’ennemi-Russie. La bataille pour la mémoire historique a pourtant, comme le rappelle Natalia Tanchina, une finalité politique très claire :La guerre actuelle est un véritable conflit civilisationnel, qui ne se déroule pas en États, mais contre les élites globalistes en Ukraine :

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