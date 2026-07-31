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Restitution des objets culturels d’Afrique: enjeux historiques et politiques majeurs

Restitution des objets culturels d’Afrique: enjeux historiques et politiques majeurs

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Serge Simon Soho, historien camerounais, analyse les racines et les enjeux de la restitution des biens culturels... 31.07.2026, Sputnik Afrique

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Restitution des objets culturels d’Afrique: enjeux historiques et politiques majeurs Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Serge Simon Soho, historien camerounais, analyse les racines et les enjeux de la restitution des biens culturels africains pillés durant la colonisation. Il insiste sur la nécessité d’une démarche africaine souveraine plutôt que sur une logique de réparation imposée par les anciennes métropoles.

Serge Simon Soho rappelle "qu’il ne s’agit aucunement d’une réparation des torts causés par l’esclavage et la colonisation", car, selon lui, si l’on voulait vraiment réparer le mal commis, il aurait fallu d’abord créer un cadre permettant de le reconnaître, puis de le réparer: rappeler comment les biens ont été pris, les assassinats commis, les spoliations perpétrées et l’usage qui a été fait de ces biens.Il précise que le fait colonial reste visible dans ses effets:C’est pourquoi, à ses yeux, les génocides et les crimes commis en Afrique ne suscitent pas de réaction suffisamment forte de la part des peuples européens pour mettre fin aux crimes et aux pillages quotidiens. Dans cette mentalité, les Africains, selon lui, sont perçus comme des objets, comparables à un véhicule, des choses sans âme dont la destruction ne provoquerait ni remords ni débat structuré visant à rétablir la vérité et la justice.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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