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Le peuple ukrainien doit se libérer de ses dirigeants
Le peuple ukrainien doit se libérer de ses dirigeants
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Dans L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin estime que les Occidentaux ont délibérément trompé l'Ukraine. Il juge que le peuple ukrainien... 31.07.2026, Sputnik Afrique
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Le peuple ukrainien doit se libérer de ses dirigeants
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Dans L'Afrique en marche, le géopoliticien François Martin estime que les Occidentaux ont délibérément trompé l'Ukraine. Il juge que le peuple ukrainien devrait sanctionner et évincer son gouvernement, qu’il accuse de détourner les aides internationales.
La lassitude des peuples face à la guerre pourrait favoriser la désescalade. Mais ce mouvement est contrecarré par le radicalisme croissant des États européens. Bien qu'ils ne soient pas directement menacés, ceux-ci agissent comme si leur survie politique dépendait d'une victoire en Ukraine, allant jusqu'à adopter une politique maccarthyste qui exacerbe les tensions.La conjonction de ces deux facteurs – usure populaire et radicalisation des élites – aggravera la fracture sociale prédite par Vladimir Poutine, avec pour conséquence soit de graves tensions, soit l'émergence de nouvelles majorités.Parallèlement, à mesure que les difficultés du quotidien augmentent et que l'aide à l'Ukraine est largement médiatisée, les Européens compareront inévitablement ce qu'on leur refuse aux milliards versés à Kiev. Alors que la défaite ukrainienne semble inévitable, ce choix financier apparaîtra comme de plus en plus injuste.L'Europe, et les États-Unis dont elle est le proxy, ont délibérément trompé le peuple ukrainien. Il est temps qu'il punisse et chasse son gouvernement, dont l'objectif n'est plus militaire ni géopolitique, mais le pillage des ressources occidentales. Le peuple ukrainien a assez souffert: qu'il se rebelle!🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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La lassitude des peuples face à la guerre pourrait favoriser la désescalade. Mais ce mouvement est contrecarré par le radicalisme croissant des États européens. Bien qu'ils ne soient pas directement menacés, ceux-ci agissent comme si leur survie politique dépendait d'une victoire en Ukraine, allant jusqu'à adopter une politique maccarthyste qui exacerbe les tensions.
La conjonction de ces deux facteurs – usure populaire et radicalisation des élites – aggravera la fracture sociale prédite par Vladimir Poutine, avec pour conséquence soit de graves tensions, soit l'émergence de nouvelles majorités.
Parallèlement, à mesure que les difficultés du quotidien augmentent et que l'aide à l'Ukraine est largement médiatisée, les Européens compareront inévitablement ce qu'on leur refuse aux milliards versés à Kiev. Alors que la défaite ukrainienne semble inévitable, ce choix financier apparaîtra comme de plus en plus injuste.
L'Europe, et les États-Unis dont elle est le proxy, ont délibérément trompé le peuple ukrainien. Il est temps qu'il punisse et chasse son gouvernement, dont l'objectif n'est plus militaire ni géopolitique, mais le pillage des ressources occidentales. Le peuple ukrainien a assez souffert: qu'il se rebelle!
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