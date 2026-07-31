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CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile"
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Bassirou Diomaye Faye, Président sénégalais, a rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Pour... 31.07.2026, Sputnik Afrique
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CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile"
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Bassirou Diomaye Faye, Président sénégalais, a rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Pour Sputnik Afrique, Agali Welé, panafricaniste et politologue malien, a dressé le bilan de ce déplacement.
Retrouvez également dans cette émission:-La cérémonie de remise d'aide alimentaire de la Russie au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile"
Bassirou Diomaye Faye, Président sénégalais, a rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Pour Sputnik Afrique, Agali Welé, panafricaniste et politologue malien, a dressé le bilan de ce déplacement.
"L'absence de l'AES au sein de la CEDEAO forcément va fragiliser ces différents pays. Parce que l'AES s'est organisée aujourd'hui. Ceux qui attaquent à un certain moment vont quitter le territoire de l'AES pour trouver refuge dans ces différents pays", a déclaré au micro de Zone de Contact Agali Wélé.
"Les scénarios probables à la date d'aujourd'hui, c'est que le rapprochement des deux blocs est très, très difficile. Très difficile. Tant que les autorités des différents pays restent les mêmes, surtout au sein de l'espace au CEDEAO, il est très difficile qu'il y ait grand-chose dans ce domaine", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-La cérémonie de remise d'aide alimentaire de la Russie au Mali.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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