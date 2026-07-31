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CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile"

CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile"

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Bassirou Diomaye Faye, Président sénégalais, a rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Pour... 31.07.2026, Sputnik Afrique

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CEDEAO/AES: "Le rapprochement des deux blocs est très difficile" Sputnik Afrique Bassirou Diomaye Faye, Président sénégalais, a rencontré à Bamako son homologue malien Assimi Goïta dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Pour Sputnik Afrique, Agali Welé, panafricaniste et politologue malien, a dressé le bilan de ce déplacement.

Retrouvez également dans cette émission:-La cérémonie de remise d'aide alimentaire de la Russie au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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