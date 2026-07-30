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“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau”

“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau”

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Célébrons la Journée internationale de la femme africaine! Quel est son nouveau visage? Quel est son combat d’aujourd’hui? A quoi aspire-t-elle et quels... 30.07.2026, Sputnik Afrique

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“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau” Sputnik Afrique Célébrons la Journée internationale de la femme africaine! Quel est son nouveau visage? Quel est son combat d’aujourd’hui? A quoi aspire-t-elle et quels horizons devrait-elle franchir?

Cette nouvelle édition de Pouls cherche les réponses avec la journaliste camerounaise Anthéricis. Et de souligner qu’elle voudrait “que les choses avancent et que les femmes africaines soient mises au devant de la scène”.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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