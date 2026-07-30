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“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau”
“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau”
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Célébrons la Journée internationale de la femme africaine! Quel est son nouveau visage? Quel est son combat d’aujourd’hui? A quoi aspire-t-elle et quels... 30.07.2026, Sputnik Afrique
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“Nous avons des femmes qui commencent à sortir la tête de l'eau”
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Célébrons la Journée internationale de la femme africaine! Quel est son nouveau visage? Quel est son combat d’aujourd’hui? A quoi aspire-t-elle et quels horizons devrait-elle franchir?
Cette nouvelle édition de Pouls cherche les réponses avec la journaliste camerounaise Anthéricis. Et de souligner qu’elle voudrait “que les choses avancent et que les femmes africaines soient mises au devant de la scène”.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Célébrons la Journée internationale de la femme africaine! Quel est son nouveau visage? Quel est son combat d’aujourd’hui? A quoi aspire-t-elle et quels horizons devrait-elle franchir?
Cette nouvelle édition de Pouls cherche les réponses avec la journaliste camerounaise Anthéricis.
En Afrique, “on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui sont à la tête de multinationales – des filières cacao, pétrolières, pétrochimie, industrielles, d'ingénierie. On a plein de femmes qui s’investissent en politique. On a des entrepreneurs femmes qui font des pieds et des mains pour que justement les choses avancent. Elles font bouger les lignes”, développe au micro de Sputnik Anthéricis.
Et de souligner qu’elle voudrait “que les choses avancent et que les femmes africaines soient mises au devant de la scène”.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify