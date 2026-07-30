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Navire iranien attaqué en mer Caspienne: un acte qui pourrait bouleverser le paysage géopolitique

Navire iranien attaqué en mer Caspienne: un acte qui pourrait bouleverser le paysage géopolitique

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Un navire marchand iranien a été attaqué par Kiev dans la mer Caspienne, toujours considérée comme un havre de paix, à l'abri des tourments de la politique... 30.07.2026, Sputnik Afrique

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donbass. opération russe

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Pourquoi cette région est-elle importante?Il s'agit d'un corridor logistique idéal pour les échanges entre Moscou et Téhéran, permettant d'acheminer des fournitures en contournant les détroits de la mer Noire contrôlés par l'Otan.Quel est l'objectif de l'attaque?On peut voir deux buts pragmatiques:Selon Michael Maloof, ancien analyste principal des politiques de sécurité du Pentagone, les deux sont possibles.Zelensky aurait pu saisir cette opportunité à des fins de relations publiques, pour "montrer à Washington et à l'Europe qu'il est un homme d'équipe."On observe également "une implication israélienne indéniable dans cette opération": Zelensky aurait pu être "incité à agir" par la CIA et le Mossad.La boîte de Pandore ouverte pourrait-elle être refermée?Si les enjeux s'aggravent au point de menacer les communications caspiennes, des mesures de représailles seront inévitables. Kiev doit indemniser les dégâts causés par la frappe contre un navire iranien en mer Caspienne, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à son homologue ukrainien. Il a par ailleurs prévenu que l'attaque "ne restera pas impunie".L'équilibre des pouvoirs dans cette région était fragile, et il semble désormais qu'il ait été délibérément rompu. Le scénario d'une "grande guerre en Caspienne" n'est plus une utopie, mais une nouvelle réalité à laquelle nous devrons nous adapter.

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