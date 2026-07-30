https://fr.sputniknews.africa/20260730/les-usa-nont-plus-la-puissance-economique-et-militaire-dantan-que-ferait-trump-pour-kiev-1087944693.html
"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à... 30.07.2026, Sputnik Afrique
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"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, estime que les États-Unis n'ont plus les moyens financiers, militaires et industriels de mener deux conflits majeurs en Iran et en Ukraine.
Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, les déclarations de Donald Trump sur la guerre en Ukraine s’inscrivent dans un contexte de profondes contraintes pour les États-Unis. L’expert estime aussi que le soutien à l’Ukraine et à Israël suscite des réserves au sein de l’électorat de Donald Trump. Enfin, Gilles-Emmanuel Jacquet considère que Volodymyr Zelensky cherche à obtenir une accélération de l’aide militaire américaine. Selon lui, certaines initiatives récentes de Kiev pourraient également s’inscrire dans cette logique, en cherchant à renforcer son positionnement auprès de Washington. Pour l’analyste, l’évolution du soutien américain dépendra autant des capacités réelles des États-Unis que des priorités politiques de la nouvelle administration.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, estime que les États-Unis n'ont plus les moyens financiers, militaires et industriels de mener deux conflits majeurs en Iran et en Ukraine.
Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, les déclarations de Donald Trump sur la guerre en Ukraine s’inscrivent dans un contexte de profondes contraintes pour les États-Unis.
"Les États-Unis n’ont plus la puissance économique et les moyens militaires d’antan, ils ne peuvent plus mener deux conflits majeurs simultanément", affirme-t-il. Il rappelle également que l’armée américaine fait face à des défis structurels qui ont conduit l’administration Trump à engager une réforme de long terme des forces armées.
L’expert estime aussi que le soutien à l’Ukraine et à Israël suscite des réserves au sein de l’électorat de Donald Trump.
"Le conflit avec l’Iran et le soutien à Israël ne convient pas à la base électorale populaire de Trump", explique-t-il, soulignant que celle-ci privilégie un recentrage sur les enjeux économiques intérieurs. Il ajoute que les livraisons d’armes à l’Ukraine, ainsi que les tensions au Moyen-Orient, ont fortement réduit les stocks américains de missiles, tandis que les capacités de production restent limitées.
Enfin, Gilles-Emmanuel Jacquet considère que Volodymyr Zelensky cherche à obtenir une accélération de l’aide militaire américaine. Selon lui, certaines initiatives récentes de Kiev pourraient également s’inscrire dans cette logique, en cherchant à renforcer son positionnement auprès de Washington. Pour l’analyste, l’évolution du soutien américain dépendra autant des capacités réelles des États-Unis que des priorités politiques de la nouvelle administration.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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