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"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev?

"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev?

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à... 30.07.2026, Sputnik Afrique

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"Les USA n’ont plus la puissance économique et militaire d’antan", que ferait Trump pour Kiev? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, estime que les États-Unis n'ont plus les moyens financiers, militaires et industriels de mener deux conflits majeurs en Iran et en Ukraine.

Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, les déclarations de Donald Trump sur la guerre en Ukraine s’inscrivent dans un contexte de profondes contraintes pour les États-Unis. L’expert estime aussi que le soutien à l’Ukraine et à Israël suscite des réserves au sein de l’électorat de Donald Trump. Enfin, Gilles-Emmanuel Jacquet considère que Volodymyr Zelensky cherche à obtenir une accélération de l’aide militaire américaine. Selon lui, certaines initiatives récentes de Kiev pourraient également s’inscrire dans cette logique, en cherchant à renforcer son positionnement auprès de Washington. Pour l’analyste, l’évolution du soutien américain dépendra autant des capacités réelles des États-Unis que des priorités politiques de la nouvelle administration.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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