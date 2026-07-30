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Bilan catastrophique du séisme japonais en images
Bilan catastrophique du séisme japonais en images
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Ponts et autoroutes coupés en deux, temples et usines effondrés: observez le bilan catastrophique du séisme japonais du 28 juillet en 10 photos 30.07.2026, Sputnik Afrique
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Bilan catastrophique du séisme japonais en images

09:23 30.07.2026
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Ponts et autoroutes coupés en deux, temples et usines effondrés: observez le bilan catastrophique du séisme japonais du 28 juillet en 10 photos
© REUTERS KYODO

Une autoroute endommagée après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu

Une autoroute endommagée après le puissant séisme qui a frappé l&#x27;île japonaise de Kyushu - Sputnik Afrique
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© REUTERS KYODO

Une autoroute endommagée après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu

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Un bâtiment en flammes après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu.

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Un bâtiment en flammes après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu.

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Un temple endommagé par un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu

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© REUTERS KYODO

Un temple endommagé par un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu

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Asphalte fissuré suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu

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© REUTERS KYODO

Asphalte fissuré suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Débris d'un centre commercial endommagé après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu

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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Débris d'un centre commercial endommagé après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu

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Une jeune fille pleure après un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu

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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Une jeune fille pleure après un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu

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Une voiture endommagée après un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Une voiture endommagée après un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

© AP Photo / Hiro Komae

Un centre commercial est endommagé par un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

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© AP Photo / Hiro Komae

Un centre commercial est endommagé par un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

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Une cheminée d'usine effondrée suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

Une cheminée d&#x27;usine effondrée suite à un puissant séisme sur l&#x27;île japonaise de Kyushu. - Sputnik Afrique
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Une cheminée d'usine effondrée suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.

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Des habitants se réfugient dans un magasin lors d'un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu

Des habitants se réfugient dans un magasin lors d&#x27;un puissant séisme sur l&#x27;île japonaise de Kyushu - Sputnik Afrique
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Des habitants se réfugient dans un magasin lors d'un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu

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