Bilan catastrophique du séisme japonais en images

Une autoroute endommagée après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu
Une autoroute endommagée après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu
Un bâtiment en flammes après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu.
Un bâtiment en flammes après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu.
Un temple endommagé par un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu
Un temple endommagé par un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu
Asphalte fissuré suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu
Asphalte fissuré suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu
Débris d'un centre commercial endommagé après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu
Débris d'un centre commercial endommagé après le puissant séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu
Une jeune fille pleure après un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu
Une jeune fille pleure après un puissant tremblement de terre sur l'île japonaise de Kyushu
Une voiture endommagée après un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Une voiture endommagée après un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Un centre commercial est endommagé par un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Un centre commercial est endommagé par un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Une cheminée d'usine effondrée suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Une cheminée d'usine effondrée suite à un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu.
Des habitants se réfugient dans un magasin lors d'un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu
Des habitants se réfugient dans un magasin lors d'un puissant séisme sur l'île japonaise de Kyushu