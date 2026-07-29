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"Le Mali nourrit avec le Sénégal une relation stable"

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Bassirou Diomaye Faye, le Président sénégalais tout juste élu à la tête de la CEDEAO, est allé au Mali pour une visite de travail et d'amitié. Pour Sputnik... 29.07.2026, Sputnik Afrique

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"Le Mali nourrit avec le Sénégal une relation stable" Sputnik Afrique Bassirou Diomaye Faye, le Président sénégalais tout juste élu à la tête de la CEDEAO, est allé au Mali pour une visite de travail et d'amitié. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, Président fondateur du réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, est revenu sur l'importance de cette visite.

Retrouvez également dans cette émission:-Laldjim Narcisse, analyste politique tchadien, et Cyrille Tchamba, écrivain et analyste politique camerounais, sur le processus de retrait de la CPI enclenché par le Tchad;- Baba Alpha, journaliste sportif nigérien, sur la candidature des pays de l'AES à l'organisation de la CAN 2032 de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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