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"Les États-Unis n'ont pas de solutions miracles pour faire face à la trappe de la dette publique"

"Les États-Unis n'ont pas de solutions miracles pour faire face à la trappe de la dette publique"

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Dans L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Achir, économiste à l’université de Tizi Ouzou en Algérie, décrypte la crise de la dette américaine et les défis qui... 28.07.2026, Sputnik Afrique

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"Les États-Unis n'ont pas de solutions miracles pour faire face à la trappe de la dette publique" Sputnik Afrique Dans L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Achir, économiste à l’université de Tizi Ouzou en Algérie, décrypte la crise de la dette américaine et les défis qui attendent la nouvelle administration.

Il rappelle que, historiquement, les Américains ont toujours absorbé leurs déficits en laissant le dollar se dévaluer. Aujourd’hui, les indicateurs macro-financiers montrent un cercle vicieux dans les comptes publics. Le déficit budgétaire atteint environ 1 900 milliards de dollars, mais le plus préoccupant est le poids du service de la dette : 900 milliards déjà payés par le contribuable au premier semestre 2026. L’expert précise que l’endettement n’est pas un problème en soi, s’il est soutenu par une économie réelle créatrice de richesse et de valeur ajoutée. Or, les économies développées, notamment américaine et européennes, sont prisonnières depuis deux ou trois décennies d’une hyperfinanciarisation qui ne génère pas assez de croissance pour rembourser la dette.

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