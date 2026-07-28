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Ebola en RDC : Défiance des populations et défis de la riposte sanitaire

Ebola en RDC : Défiance des populations et défis de la riposte sanitaire

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Le 15 mai 2026, l'épidémie d'Ebola était déclarée en RDC. Au 24 juin, on comptait 1 118 cas et 291 décès. En Ituri, une personne sur trois ne croit pas à... 28.07.2026, Sputnik Afrique

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Ebola en RDC : Défiance des populations et défis de la riposte sanitaire Sputnik Afrique Le 15 mai 2026, l'épidémie d'Ebola était déclarée en RDC. Au 24 juin, on comptait 1 118 cas et 291 décès. En Ituri, une personne sur trois ne croit pas à l'existence du virus. Dans Le Narratif Africain, Maryam Feudjio reçoit Dieudonné Mushagalusa, coordonnateur national du Panel des experts de la société civile.

Dieudonné Mushagalusa a expliqué que cette défiance s'enracine dans l'histoire de la région, marquée par la colonisation, les conflits et l'exploitation minière. Selon ses propos, la population observe un contraste entre les moyens déployés pour la riposte et son quotidien marqué par la pauvreté. Il a souligné que les rumeurs ne sont pas généralisées mais concernent surtout les populations rurales. Il a également évoqué les défis liés aux enterrements forcés, qui heurtent les traditions locales, et au traitement différencié entre expatriés et personnels locaux."On se dit : comment peut-on amener tout ça pour une maladie qu'on pense que l'extérieur a créée, alors qu'il y a des besoins réels ? Le problème réside dans la communication. On n'arrive pas à donner les bons messages. C'est comme si l'autorité vient et impose. À ce moment-là, la population fait un retrait, les rumeurs courent dans tous les sens et ça complique tout", a-t-il déclaré.

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