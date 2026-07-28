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Déstabilisation au Mali: attaques terroristes et complicité des médias

Déstabilisation au Mali: attaques terroristes et complicité des médias

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Le 25 avril 2026, plus de 12 000 terroristes ont envahi le Mali; le ministre Sadio Camara a été assassiné. Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati et Bamako frappés... 28.07.2026, Sputnik Afrique

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Déstabilisation au Mali: attaques terroristes et complicité des médias Sputnik Afrique Le 25 avril 2026, plus de 12 000 terroristes ont envahi le Mali; le ministre Sadio Camara a été assassiné. Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati et Bamako frappés. Début juillet, une nouvelle vague a touché sept villes. Dans Le Narratif Africain, Maryam Feudjio et Abdoul Niang analysent ces attaques et la complicité des médias occidentaux.

Abdoul Niang, directeur de l’information à la télévision de l’AES, analyste géopolitique et expert des questions de l’AES, a affirmé que les ONG de défense des droits de l’homme sont souvent instrumentalisées pour qualifier des succès militaires de "massacres" visant certaines communautés, ce qui, selon lui, contribue à alimenter des cycles de violence.Il ajoute que, selon ses propos, l’État ukrainien aurait même revendiqué une implication dans des attaques menées au Mali en 2024 contre l’armée malienne et ses partenaires russes, une affirmation qui, si elle était avérée, soulèverait de sérieuses questions sur des interférences extérieures.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!

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