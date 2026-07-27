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Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?

Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l'impact réel des institutions de Bretton Woods en Afrique... 27.07.2026, Sputnik Afrique

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Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l'impact réel des institutions de Bretton Woods en Afrique, soulignant les défis et les échecs des politiques mises en œuvre, notamment les plans d'ajustement structurel.

Baudelaire Nguene rappelle que les plans d'ajustement structurel des années 1990 ont été appliqués de façon standardisée à des pays très différents, sans tenir compte de leurs spécificités économiques, et il juge que cette approche a affaibli les États et détruit des capacités publiques.Le journaliste note aussi que la direction du FMI revient toujours à des Européens et la présidence de la Banque mondiale à des Américains: si ce n'est pas formalisé, la pratique oriente néanmoins priorités et conditionnalités vers les vues des principaux actionnaires.Il précise que beaucoup d'experts sont sincères, mais que le cadre institutionnel influe sur les politiques conduites et que l'Afrique a intérêt à peser davantage dans ces instances, à réclamer une réforme de leur gouvernance ou à construire des alternatives parallèles.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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