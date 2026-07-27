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Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?
Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l'impact réel des institutions de Bretton Woods en Afrique... 27.07.2026, Sputnik Afrique
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Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l'impact réel des institutions de Bretton Woods en Afrique, soulignant les défis et les échecs des politiques mises en œuvre, notamment les plans d'ajustement structurel.
Baudelaire Nguene rappelle que les plans d'ajustement structurel des années 1990 ont été appliqués de façon standardisée à des pays très différents, sans tenir compte de leurs spécificités économiques, et il juge que cette approche a affaibli les États et détruit des capacités publiques.Le journaliste note aussi que la direction du FMI revient toujours à des Européens et la présidence de la Banque mondiale à des Américains: si ce n'est pas formalisé, la pratique oriente néanmoins priorités et conditionnalités vers les vues des principaux actionnaires.Il précise que beaucoup d'experts sont sincères, mais que le cadre institutionnel influe sur les politiques conduites et que l'Afrique a intérêt à peser davantage dans ces instances, à réclamer une réforme de leur gouvernance ou à construire des alternatives parallèles.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Relation entre l'Afrique et les institutions de Bretton Woods: quel bilan plus de 80 ans après?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l'impact réel des institutions de Bretton Woods en Afrique, soulignant les défis et les échecs des politiques mises en œuvre, notamment les plans d'ajustement structurel.
Baudelaire Nguene rappelle que les plans d'ajustement structurel des années 1990 ont été appliqués de façon standardisée à des pays très différents, sans tenir compte de leurs spécificités économiques, et il juge que cette approche a affaibli les États et détruit des capacités publiques.
"Les conséquences ont été très concrètes et on l'a vu très rapidement. On a eu l'effondrement des parents-entiers et des services publics, notamment la santé ou encore l'éducation, il y a eu une explosion du chômage, c'est toujours le cas aujourd'hui, l'appauvrissement de larges couches de la population, et le paradoxe c'était que malgré toute cette austérité, l'endettement de nombreux pays du continent africain continue à croître et c'est là le paradoxe. L'explication pour moi tient à une phrase, c'était une erreur de diagnostic", a souligné Baudelaire Nguene.
Le journaliste note aussi que la direction du FMI revient toujours à des Européens et la présidence de la Banque mondiale à des Américains: si ce n'est pas formalisé, la pratique oriente néanmoins priorités et conditionnalités vers les vues des principaux actionnaires.
Il précise que beaucoup d'experts sont sincères, mais que le cadre institutionnel influe sur les politiques conduites et que l'Afrique a intérêt à peser davantage dans ces instances, à réclamer une réforme
de leur gouvernance ou à construire des alternatives parallèles.
Notre invité rappelle que "le vrai problème, c'est que ces institutions fonctionnent davantage comme des pionniers, ou du moins des pompiers, appelés en urgence que comme des véritables partenaires de développement pensés avec l'Afrique et notamment pour l'Afrique. Leur logique, même à y voir de très près aujourd'hui, reste celle de la stabilisation macroéconomique de court terme, pas celle d'une vision structurelle et de long terme adaptée aux réalités africaines."
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