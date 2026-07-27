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"Le Sahel comme théâtre de la 'guerre des parrains' contre la Russie et la Turquie"

"Le Sahel comme théâtre de la 'guerre des parrains' contre la Russie et la Turquie"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en... 27.07.2026, Sputnik Afrique

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"Le Sahel comme théâtre de la 'guerre des parrains' contre la Russie et la Turquie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie, analyse les enjeux et les risques du rapprochement diplomatique en le Burkina Faso et Israël.

Quels sont les enjeux du rapprochement entre le Burkina Faso et Israël et ses conséquences pour l'équilibre régional? Le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie, répond au micro de L'Afrique en Marche.Le Faso, coincé entre les leviers de la dépendance : asphyxie financière et militaire par le terrorisme, est une cible idéale. En proposant des technologies de surveillance, des drones ou du renseignement, cet axe s'impose en apparence comme un partenaire sécuritaire indispensable, reléguant l'Algérie au second plan à ses propres frontières", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie. Selon lui, "le Sahel [est] le théâtre de la 'guerre des parrains' contre la Russie et la Turquie". Il estime que le recul de la France n'a pas créé un vide, mais a ouvert une nouvelle phase de compétition entre puissances extérieures, où s'entremêlent enjeux sécuritaires, économiques et stratégiques.Contrer l'influence russe, voici le principal objectif: l'expert souligne que le Burkina Faso dépend fortement du corps expéditionnaire russe, Africa Corps, mais toutefois, la Russie est accaparée par d'autres fronts et son offre est strictement militaire. Dans le même sens, il explique que "la guerre pour le contrôle des routes de l'Afrique rend le Sahel le verrou de l'Afrique vers la Méditerranée, le contrôler permet de maîtriser":🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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