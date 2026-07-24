Guerre en Ukraine: «Le transfert de la technologie du système Patriot à Kiev est risible»

Dans le même esprit, le colonel Chamagne explique qu'il s'agit très probablement d'un coup bas déguisé en tape dans le dos. "Je pense que les dirigeants occidentaux ont compris le message de Moscou exprimant un changement de ton: il ne s'agit plus d'une opération militaire spéciale mais d'une guerre, et l'objectif est de reprendre la Novorossiya. Les Occidentaux doivent craindre que les usines situées en Angleterre, en France ou en Allemagne ne deviennent des cibles pour Moscou et préfèrent donc délocaliser la production d'armes en Ukraine."