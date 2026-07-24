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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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Guerre en Ukraine: "Le transfert de la technologie du système Patriot à Kiev est risible"
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Dans cet épisode de l'émission L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, officier retraité de l'armée de l'air française, analyste militaire et... 24.07.2026, Sputnik Afrique
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Guerre en Ukraine: «Le transfert de la technologie du système Patriot à Kiev est risible»
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Dans cet épisode de l'émission L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, officier retraité de l'armée de l'air française, analyste militaire et géopolitique, passe en revue les raisons pour lesquelles les pays occidentaux ont, ces derniers jours, multiplié les promesses d'accorder des licences de production d'armes au régime de Kiev. Selon lui, c'est une farce.
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Guerre en Ukraine: "Le transfert de la technologie du système Patriot à Kiev est risible"

13:13 24.07.2026
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Guerre en Ukraine: «Le transfert de la technologie du système Patriot à Kiev est risible»
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Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
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Dans cet épisode de l'émission L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, officier retraité de l'armée de l'air française, analyste militaire et géopolitique, passe en revue les raisons pour lesquelles les pays occidentaux ont, ces derniers jours, multiplié les promesses d'accorder des licences de production d'armes au régime de Kiev.
"Le transfert de la technologie du système Patriot est risible. Ce système n'est pas efficace. La firme Raytheon a fait une publicité mensongère après la première guerre du Golfe. Face aux missiles hypersoniques russes, son taux de réussite devrait osciller entre epsilon et epsilon et demi. En tout cas, cela n'aura aucune conséquence pour la suite des opérations militaires. De plus, l'éventuelle usine de fabrication de ces missiles aura une espérance de vie très courte", a déclaré à Radio Sputnik Afrique le colonel Régis Chamagne, officier retraité de l'armée de l'air française et analyste militaire et géopolitique.
Et d’ajouter: "Il est évident que les experts ukrainiens, qui doutent de la viabilité de cette initiative et la qualifient de "simple opération de communication", ont raison. Il ne faut pas être grand clerc pour imaginer la suite des opérations si une telle initiative devait être tentée, surtout depuis que la Russie a intensifié ses frappes sur le complexe militaro-industriel ukrainien ces derniers temps, en particulier sur Kiev même."
Dans le même esprit, le colonel Chamagne explique qu'il s'agit très probablement d'un coup bas déguisé en tape dans le dos. "Je pense que les dirigeants occidentaux ont compris le message de Moscou exprimant un changement de ton: il ne s'agit plus d'une opération militaire spéciale mais d'une guerre, et l'objectif est de reprendre la Novorossiya. Les Occidentaux doivent craindre que les usines situées en Angleterre, en France ou en Allemagne ne deviennent des cibles pour Moscou et préfèrent donc délocaliser la production d'armes en Ukraine."
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