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Gouvernance mondiale: l'Afrique est-elle prête à parler d'une seule voix?

Gouvernance mondiale: l'Afrique est-elle prête à parler d'une seule voix?

Sputnik Afrique

L'Afrique peut-elle s'imposer comme un acteur majeur de la gouvernance mondiale? Sur les ondes de Sputnik Afrique, deux spécialistes russes analysent les défis... 24.07.2026, Sputnik Afrique

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Gouvernance mondiale: l'Afrique est-elle prête à parler d'une seule voix? Sputnik Afrique L'Afrique peut-elle s'imposer comme un acteur majeur de la gouvernance mondiale? Sur les ondes de Sputnik Afrique, deux spécialistes russes analysent les défis de l'unité africaine, les perspectives du partenariat entre Moscou et le continent, ainsi que les mutations d'un ordre international en pleine recomposition.

Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, nous recevons Andreï Kortounov, expert du Club international Valdaï, et Vladimir Orlov, fondateur et directeur du PIR Center, président du Club international Trialog et professeur au MGIMO. Réalisée à l'occasion de la 130ᵉ session du Club international Trialog, organisée dans le cadre de la 24ᵉ École internationale sur les problèmes de sécurité mondiale du PIR Center à Zvenigorod, près de Moscou, cette émission revient sur les grandes mutations de l'ordre international, la place croissante de l'Afrique sur la scène mondiale et les nouvelles perspectives du partenariat russo-africain.Selon Andreï Kortounov, l'Afrique renforce progressivement son poids au sein des grandes instances internationales, notamment grâce à une représentation accrue dans les organisations multilatérales. Mais, souligne-t-il, cette influence ne pourra pleinement s'affirmer que si les États africains parviennent à dépasser leurs divergences et à porter une voix commune sur les grands enjeux internationaux.Pour sa part, Vladimir Orlov estime que la coopération entre la Russie et l'Afrique entre dans une nouvelle phase, davantage tournée vers des projets concrets dans les domaines des nouvelles technologies, de la formation, de l'énergie et du développement des compétences. Selon lui, le partenariat russo-africain devra désormais être jugé à l'aune de ses résultats et des bénéfices qu'il apportera aux deux parties.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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