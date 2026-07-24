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"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"
"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"
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La ZLECAf prépare une infrastructure numérique continentale destinée à favoriser les échanges entre pays africains. Les premiers déploiements sont attendus fin... 24.07.2026, Sputnik Afrique
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"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"
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La ZLECAf prépare une infrastructure numérique continentale destinée à favoriser les échanges entre pays africains. Les premiers déploiements sont attendus fin 2026 dans des corridors pilotes à travers le continent africain. Pour Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Yamb Ntimba partage ses critiques de ce projet.
Retrouvez également dans cette émission:- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur l'interdiction faite par le ministère de l'Administration territoriale camerounaise aux ONG et associations de porter des uniformes et insignes similaires à ceux des forces de sécurité ou de l'Onu.- Aloys Onana, journaliste camerounais et directeur de publication du média L'économie du Cameroun, sur les mesures à prendre pour relancer l'industrie sucrière camerounaise.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"
La ZLECAf prépare une infrastructure numérique continentale destinée à favoriser les échanges entre pays africains. Les premiers déploiements sont attendus fin 2026 dans des corridors pilotes à travers le continent africain. Pour Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Yamb Ntimba partage ses critiques de ce projet.
"La ZLECAf existe en fait depuis de très longues années. Demandez-leur quel est le volume d'échanges qu'ils ont pu susciter sur le continent. Pas grand-chose", a déclaré au micro de Zone de Contact Yamb Ntimba.
"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser sur le plan politique, sur le plan structurel, systémique, fondamental, et à partir de là, de se projeter dans le monde en tant que partenaire qui a ses propres bases, ses propres fondements, ses propres fondations, ses propres bases et surtout ses propres ressources et ses propres structures qui peuvent lui permettre de se développer", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur l'interdiction faite par le ministère de l'Administration territoriale camerounaise aux ONG et associations de porter des uniformes et insignes similaires à ceux des forces de sécurité ou de l'Onu.
- Aloys Onana, journaliste camerounais et directeur de publication du média L'économie du Cameroun, sur les mesures à prendre pour relancer l'industrie sucrière camerounaise.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !