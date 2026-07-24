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"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"

"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer"

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La ZLECAf prépare une infrastructure numérique continentale destinée à favoriser les échanges entre pays africains. Les premiers déploiements sont attendus fin... 24.07.2026, Sputnik Afrique

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"Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de se réorganiser pour se développer" Sputnik Afrique La ZLECAf prépare une infrastructure numérique continentale destinée à favoriser les échanges entre pays africains. Les premiers déploiements sont attendus fin 2026 dans des corridors pilotes à travers le continent africain. Pour Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Yamb Ntimba partage ses critiques de ce projet.

Retrouvez également dans cette émission:- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur l'interdiction faite par le ministère de l'Administration territoriale camerounaise aux ONG et associations de porter des uniformes et insignes similaires à ceux des forces de sécurité ou de l'Onu.- Aloys Onana, journaliste camerounais et directeur de publication du média L'économie du Cameroun, sur les mesures à prendre pour relancer l'industrie sucrière camerounaise.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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