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L'Algérie et le Bénin misent sur l'élargissement de la coopération en matière d'électricité

L'Algérie et le Bénin misent sur l'élargissement de la coopération en matière d'électricité

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Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a examiné, mercredi, avec le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines de la... 23.07.2026, Sputnik Afrique

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Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a examiné, mercredi, avec le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin, Edouard Dahome, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, avec un accent particulier sur l'électricité, la fabrication d'équipements énergétiques, et la formation des compétences, indique un communiqué du ministère. Les entretiens se sont déroulés par visioconférence, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la présence de l'Algérie sur le continent africain et à promouvoir la coopération Sud-Sud, notamment en Afrique de l'Ouest, précise la même source. Réaffirmant leur volonté commune de porter le partenariat bilatéral dans le domaine de l'énergie à un niveau supérieur, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre le groupe Sonelgaz et la Communauté électrique du Bénin (CEB), rappelant le mémorandum d'entente signé entre les deux parties en 2024, qui prévoit le développement de la coopération dans les différents maillons de la chaîne de valeur de l'industrie électrique, notamment dans les domaines de la formation et du transfert d'expertises. A cette occasion, M. Adjal a souligné la disponibilité de l'Algérie à accompagner la République du Bénin dans la mise en œuvre de ses projets énergétiques, à travers le partage d'expertises, le soutien technique, la formation de compétences, et la contribution au développement des infrastructures énergétiques. Le ministre a également mis en avant les capacités industrielles dont dispose le groupe Sonelgaz dans le domaine de la fabrication des équipements électriques, tout en exprimant la volonté de l'Algérie de développer la coopération dans l'approvisionnement du marché béninois en ces équipements, et d'explorer les opportunités de leur commercialisation dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Au terme des entretiens, les deux ministres ont réitéré leur engagement à poursuivre la coordination et l'action commune afin de concrétiser les accords signés et d'identifier des projets de coopération mutuellement bénéfiques, de manière à renforcer le partenariat énergétique entre les deux pays.

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