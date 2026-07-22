https://fr.sputniknews.africa/20260722/nous-reclamons-ce-qui-nous-appartient-une-responsable-nigeriane-sur-la-restitution-du-patrimoine--1087711629.html
"Nous réclamons ce qui nous appartient": une responsable nigériane sur la restitution du patrimoine
"Nous réclamons ce qui nous appartient": une responsable nigériane sur la restitution du patrimoine
Sputnik Afrique
Les objets pillés durant la période coloniale, "parce que le monde occidental se croyait supérieur", sont aujourd'hui récupérés grâce à un effort concerté des... 22.07.2026, Sputnik Afrique
2026-07-22T07:47+0200
2026-07-22T07:47+0200
2026-07-22T07:47+0200
colonialisme
nigeria
restitution
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La restitution du patrimoine culturel ne consiste pas à exposer des objets sous vitrine, mais à restaurer le capital culturel fondamental qui fait actuellement défaut à l'économie créative africaine, a-t-elle ajouté.Pour valoriser le travail intellectuel, les États africains doivent investir dans :"La privation de ce patrimoine culturel n'est pas un débat intellectuel abstrait. C'est une question permanente de connaissance de soi et d'identité. Nous sommes propriétaires de nos objets".
nigeria
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colonialisme, nigeria, restitution
colonialisme, nigeria, restitution
"Nous réclamons ce qui nous appartient": une responsable nigériane sur la restitution du patrimoine
Les objets pillés durant la période coloniale, "parce que le monde occidental se croyait supérieur", sont aujourd'hui récupérés grâce à un effort concerté des "gouvernements, des organisations et des particuliers", a déclaré Wasa Gertrude Mobunubhata, directrice administrative de la Commission nationale des musées et monuments, à Sputnik Afrique.
La restitution du patrimoine culturel ne consiste pas à exposer des objets sous vitrine, mais à restaurer le capital culturel fondamental qui fait actuellement défaut à l'économie créative africaine, a-t-elle ajouté.
Pour valoriser le travail intellectuel, les États africains doivent investir dans :
les instituts de recherche,
"La privation de ce patrimoine culturel n'est pas un débat intellectuel abstrait. C'est une question permanente de connaissance de soi et d'identité. Nous sommes propriétaires de nos objets".