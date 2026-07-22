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"L'intelligence artificielle ne doit pas être pour l'Afrique un nouveau train qui s'en va"
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Tel est l'avis du fondateur de Lenali, un réseau social révolutionnaire en langues africaines. Le Dr Sidibé a évoqué au micro de l'émission Pouls les retombées... 22.07.2026, Sputnik Afrique
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"L'intelligence artificielle ne doit pas être pour l'Afrique un nouveau train qui s'en va"
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Tel est l'avis du fondateur de Lenali, un réseau social révolutionnaire en langues africaines. Le Dr Sidibé a évoqué au micro de l'émission Pouls les retombées de la WAICO, la nouvelle Organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle.
Avec sa plateforme, le Dr Sidibé s'efforce de faire en sorte que l'IA parle les langues locales africaines, les comprenne et assure la traduction entre elles. À ce jour déjà, Lenali prend déjà en charge 13 langues, dont le haoussa, le peul et le bambara.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"L'intelligence artificielle ne doit pas être pour l'Afrique un nouveau train qui s'en va"
Tel est l'avis du fondateur de Lenali, un réseau social révolutionnaire en langues africaines. Le Dr Sidibé a évoqué au micro de l'émission Pouls les retombées de la WAICO, la nouvelle Organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle.
"Il faut que l'intelligence artificielle soit conçue et développée pour répondre aux problèmes locaux, que les acteurs soient locaux, que l'IA pense local et dans les langues locales. Ce, pour répondre aux problèmes de transition énergétique, ceux d'agriculture, de santé, d'éducation", estime Mamadou Gouro Sidibé.
Avec sa plateforme, le Dr Sidibé s'efforce de faire en sorte que l'IA parle les langues locales africaines, les comprenne et assure la traduction entre elles. À ce jour déjà, Lenali prend déjà en charge 13 langues, dont le haoussa, le peul et le bambara.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify