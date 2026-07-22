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Le coût de la guerre contre l'Iran est bien plus élevé que ce qu'admet le Pentagone - rapport
Le coût de la guerre contre l'Iran est bien plus élevé que ce qu'admet le Pentagone - rapport
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Pete Hegseth a témoigné devant le Congrès que la guerre entre les États-Unis et l'Iran avait coûté jusqu'à présent 37,5 milliards de dollars. Cependant, des... 22.07.2026, Sputnik Afrique
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L'administration demande également 67 milliards de dollars de financement supplémentaire, auxquels s'ajoutent 1 500 milliards de dollars pour le prochain exercice budgétaire. Ce financement supplémentaire comprend 21 milliards de dollars pour le maintien de la préparation opérationnelle et le remplacement d'une grande partie du matériel utilisé lors des récentes opérations. En mai, un responsable du Pentagone avait déclaré que la guerre avait coûté 29 milliards de dollars ; le coût total augmente donc rapidement.
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Le coût de la guerre contre l'Iran est bien plus élevé que ce qu'admet le Pentagone - rapport
Pete Hegseth a témoigné devant le Congrès que la guerre entre les États-Unis et l'Iran avait coûté jusqu'à présent 37,5 milliards de dollars. Cependant, des sources indiquent à CBS que le chiffre réel est nettement supérieur, car cette estimation n'inclut pas les travaux de construction militaire nécessaires à la réparation des bases endommagées.
L'administration demande également 67 milliards de dollars de financement supplémentaire, auxquels s'ajoutent 1 500 milliards de dollars pour le prochain exercice budgétaire.
Ce financement supplémentaire comprend 21 milliards de dollars pour le maintien de la préparation opérationnelle et le remplacement d'une grande partie du matériel utilisé lors des récentes opérations.
En mai, un responsable du Pentagone avait déclaré que la guerre avait coûté 29 milliards de dollars ; le coût total augmente donc rapidement.