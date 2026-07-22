https://fr.sputniknews.africa/20260722/le-cout-de-la-guerre-contre-liran-est-bien-plus-eleve-que-ce-quadmet-le-pentagone---rapport---1087711952.html

Le coût de la guerre contre l'Iran est bien plus élevé que ce qu'admet le Pentagone - rapport

Le coût de la guerre contre l'Iran est bien plus élevé que ce qu'admet le Pentagone - rapport

Sputnik Afrique

Pete Hegseth a témoigné devant le Congrès que la guerre entre les États-Unis et l'Iran avait coûté jusqu'à présent 37,5 milliards de dollars. Cependant, des... 22.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-22T07:52+0200

2026-07-22T07:52+0200

2026-07-22T07:52+0200

pentagone

états-unis

iran

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/16/1087711938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_340021326cdb3e9ef5d5c91654d0eb6f.jpg

L'administration demande également 67 milliards de dollars de financement supplémentaire, auxquels s'ajoutent 1 500 milliards de dollars pour le prochain exercice budgétaire. Ce financement supplémentaire comprend 21 milliards de dollars pour le maintien de la préparation opérationnelle et le remplacement d'une grande partie du matériel utilisé lors des récentes opérations. En mai, un responsable du Pentagone avait déclaré que la guerre avait coûté 29 milliards de dollars ; le coût total augmente donc rapidement.

états-unis

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pentagone, états-unis, iran