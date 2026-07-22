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Diomaye Faye à la présidence de la CEDEAO: "Un rôle de passerelle entre deux espaces politiques"

Diomaye Faye à la présidence de la CEDEAO: "Un rôle de passerelle entre deux espaces politiques"

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Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye accède à la présidence de la CEDEAO. Il entend placer son mandat sous le signe de la médiation et du... 22.07.2026, Sputnik Afrique

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Diomaye Faye à la présidence de la CEDEAO: "Un rôle de passerelle entre deux espaces politiques" Sputnik Afrique Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye accède à la présidence de la CEDEAO. Il entend placer son mandat sous le signe de la médiation et du rapprochement avec les pays de l'AES. Pour Sputnik Afrique, le Dr Famara Sané, expert sénégalais en relations internationales, a réagi à l'arrivée du dirigeant sénégalais à la tête de la CEDEAO.

Retrouvez également dans cette émission:- Bruno Yameogo, analyste politique burkinabè, sur la récente visite du président de l'Union africaine au Burkina Faso;- Kenfack Dirane Merlin, chercheur camerounais, professeur d'histoire et spécialiste des relations internationales et des questions postcoloniales en Afrique, sur les menaces américaines contre la CPI;- Dr Samson G.Simon, économiste nigérian chez ARKK Economics & Data Limited, chercheur associé chez Macrostrat Limited et professeur d'université, sur le gazoduc africain Atlantique Nigéria.- Alamine Baraka, coordonnateur du Collectif des jeunes patriotes de Centrafrique, sur le mémorandum remis au premier ministre centrafricain par les leaders de la jeunesse centrafricaine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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