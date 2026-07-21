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"Le Su-35 se distingue par sa grande polyvalence, capable d’assurer la supériorité aérienne"

"Le Su-35 se distingue par sa grande polyvalence, capable d’assurer la supériorité aérienne"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, en Algérie, analyse... 21.07.2026, Sputnik Afrique

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"Le Su-35 se distingue par sa grande polyvalence, capable d’assurer la supériorité aérienne" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, en Algérie, analyse les raisons stratégiques et techniques ayant poussé ces dernières années la Russie à augmenter considérablement la production de son avion de chasse multirôles de supériorité aérienne Su-35.

"Le Su-35 illustre la capacité de la Russie à moderniser une plateforme éprouvée en y intégrant des technologies de pointe. Il offre un excellent compromis entre performances, coût et évolutivité, ce qui en fait un appareil très attractif. Moscou mise sur une production accrue afin de renforcer rapidement ses capacités aériennes tout en répondant à une demande internationale croissante. Son rapport efficacité/coût constitue l’un de ses principaux arguments stratégiques et commerciaux", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, dans l'est de l'Algérie.En réalité, selon l'expert, "le Su-35 se distingue par son long rayon d’action, sa forte capacité d’emport, son radar performant et ses moteurs à poussée vectorielle, qui lui confèrent une excellente manœuvrabilité. Ces caractéristiques renforcent les capacités de défense aérienne et de dissuasion d’un État. Pour les pays africains engagés dans la modernisation de leurs forces armées, le Su-35 peut constituer un atout majeur pour protéger leur espace aérien et accroître leur autonomie stratégique, à condition d’être intégré à un système de défense cohérent et soutenu par une formation de haut niveau".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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