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Iran-USA: des médiateurs présentent une proposition de cessez-le-feu de 10 jours, selon un média

Iran-USA: des médiateurs présentent une proposition de cessez-le-feu de 10 jours, selon un média

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Le Qatar, l'Égypte, le Pakistan et d'autres médiateurs régionaux ont présenté une proposition de cessez-le-feu aux États-Unis et à l'Iran, rapporte Axios. 21.07.2026, Sputnik Afrique

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Ce plan permettrait de mettre fin aux hostilités, de rouvrir le détroit d'Ormuz et d'offrir aux deux parties une chance de sauver le protocole d'accord rompu.Parallèlement, Israël est en état d'alerte maximale et se prépare à une possible escalade vers une campagne militaire à grande échelle dans les prochains jours, toujours selon Axios.Les États-Unis examinent la proposition, mais se préparent à un échec des négociations.

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