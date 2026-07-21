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Enjeux de l’eau: "Le problème est davantage politique, humain, technologique et financier"

Enjeux de l’eau: "Le problème est davantage politique, humain, technologique et financier"

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Noa Avele Marcel, ingénieur et cadre au ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun, pour... 21.07.2026, Sputnik Afrique

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Enjeux de l’eau: "Le problème est davantage politique, humain, technologique et financier" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Noa Avele Marcel, ingénieur et cadre au ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun, pour décrypter les enjeux géopolitiques, stratégiques et humains de l'eau en Afrique et dans le monde.

Alors que plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable, Noa Avele Marcel rappelle que cette situation relève avant tout d'un choix de société et de priorités politiques.L'expert aborde également les tensions autour des cours d'eau partagés, à l'image du Nil, où les intérêts des pays riverains peuvent parfois diverger. Il souligne que toute exploitation, qu'elle soit en amont ou en aval, peut avoir des répercussions sur la disponibilité et la qualité de la ressource, d'où la nécessité d'une gestion concertée.Contrairement à certaines idées reçues, l'Afrique dispose d'un potentiel hydrique considérable. Noa Avele Marcel rappelle que le bassin du Congo est la deuxième réserve d'eau douce au monde, après celui de l'Amazonie. Selon lui, le véritable défi n'est donc pas tant la rareté de la ressource que les conditions de sa gestion.Pour y faire face, il plaide en faveur d'une meilleure formation des cadres africains, d'une appropriation des politiques publiques par les États eux-mêmes, et d'une coopération renforcée entre pays voisins. Il insiste également sur la nécessité de replacer l'eau au cœur des stratégies de souveraineté, au même titre que l'énergie ou les transports.Interrogé sur le rôle du réchauffement climatique, Noa Avele Marcel fait une nuance importante: "Faut-il parler de pénurie mondiale de l'eau ? Je ne pense pas. Le problème est dans la gestion et la mixe de ces ressources."Selon lui, les changements climatiques perturbent les cycles hydrologiques et compliquent la tâche des gestionnaires, mais ils ne constituent pas la cause première des difficultés d'accès à l'eau potable. C'est davantage une question de volonté politique, d'investissement et de coopération régionale.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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