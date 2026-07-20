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Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu?

Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu?

Sputnik Afrique

Le ministre russe des affaires étrangères a récemment exprimé son souhait de voir l'Afrique mieux représentée à l'Onu, ce que des dirigeants africains... 20.07.2026, Sputnik Afrique

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Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu? Sputnik Afrique Le ministre russe des affaires étrangères a récemment exprimé son souhait de voir l'Afrique mieux représentée à l'Onu, ce que des dirigeants africains réclament de plus en plus. Quelle incidence véritable aura une ou plusieurs places pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Nous tenterons de répondre à cette question.

Le cœur de la discussion porte sur la question fondamentale: l'Onu a-t-elle réellement rempli sa mission principale de maintien de la paix mondiale depuis sa création en 1945? L'invité de ce numéro de Regards Honnêtes, journaliste camerounais Baudelaire Nguene, reconnaît que l'ONU a réussi à prévenir une troisième guerre mondiale, mais soulignent ses nombreux échecs face aux conflits régionaux (Rwanda, Syrie, Ukraine, Gaza, etc.).Pour lui, le sujet central: l'Afrique, représentant 54 États et bientôt 1,4 milliard d'habitants, n'a aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Cette absence est paradoxale puisque l'Afrique est le continent où l'Onu intervient le plus fréquemment.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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