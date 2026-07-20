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Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu?
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Sputnik Afrique
Le ministre russe des affaires étrangères a récemment exprimé son souhait de voir l'Afrique mieux représentée à l'Onu, ce que des dirigeants africains... 20.07.2026, Sputnik Afrique
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Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu?
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Le ministre russe des affaires étrangères a récemment exprimé son souhait de voir l'Afrique mieux représentée à l'Onu, ce que des dirigeants africains réclament de plus en plus. Quelle incidence véritable aura une ou plusieurs places pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Nous tenterons de répondre à cette question.
Le cœur de la discussion porte sur la question fondamentale: l'Onu a-t-elle réellement rempli sa mission principale de maintien de la paix mondiale depuis sa création en 1945? L'invité de ce numéro de Regards Honnêtes, journaliste camerounais Baudelaire Nguene, reconnaît que l'ONU a réussi à prévenir une troisième guerre mondiale, mais soulignent ses nombreux échecs face aux conflits régionaux (Rwanda, Syrie, Ukraine, Gaza, etc.).Pour lui, le sujet central: l'Afrique, représentant 54 États et bientôt 1,4 milliard d'habitants, n'a aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Cette absence est paradoxale puisque l'Afrique est le continent où l'Onu intervient le plus fréquemment.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Quel intérêt pour l'Afrique d'un rôle plus important au sein de l'Onu?
Le ministre russe des affaires étrangères a récemment exprimé son souhait de voir l'Afrique mieux représentée à l'Onu, ce que des dirigeants africains réclament de plus en plus. Quelle incidence véritable aura une ou plusieurs places pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Nous tenterons de répondre à cette question.
Le cœur de la discussion porte sur la question fondamentale: l'Onu a-t-elle réellement rempli sa mission principale de maintien de la paix mondiale depuis sa création en 1945? L'invité de ce numéro de Regards Honnêtes, journaliste camerounais Baudelaire Nguene, reconnaît que l'ONU a réussi à prévenir une troisième guerre mondiale, mais soulignent ses nombreux échecs face aux conflits régionaux (Rwanda, Syrie, Ukraine, Gaza, etc.).
"Les Nations unies ont été incapables d'empêcher les massacres ou d'imposer une paix durable. L'exemple du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 reste probablement l'un des plus grands échecs de l'organisation. Les Casques bleus de l'Onu étaient pourtant présents sur le terrain, des alertes avaient été lancées, mais la volonté politique a manqué pour agir efficacement."
Pour lui, le sujet central: l'Afrique, représentant 54 États et bientôt 1,4 milliard d'habitants, n'a aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Cette absence est paradoxale puisque l'Afrique est le continent où l'Onu intervient le plus fréquemment.
"Depuis plusieurs années, vous vous rendez compte que les états africains défendent une position commune. Cette position réclame au minimum deux sièges permanents avec droits de veto, ainsi que plusieurs sièges non permanents supplémentaires. Cette demande ne constitue pas un privilège réclamé par l'Afrique. Elle vise simplement à adapter la gouvernance mondiale aux réalités de notre siècle. Le Monde de 1945 ce n'est pas celui d'aujourd'hui", commente notre invité.
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