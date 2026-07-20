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Le Soudan rejette les nouvelles sanctions américaines, les qualifiant "d'unilatérales et illégales"

Le Soudan rejette les nouvelles sanctions américaines, les qualifiant "d'unilatérales et illégales"

Sputnik Afrique

Le Soudan a rejeté dimanche les nouvelles sanctions qui lui ont été imposées par les Etats-Unis, qualifiant ces mesures "d'unilatérales et illégales" et... 20.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-20T07:44+0200

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Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la mise en œuvre d'une deuxième série de sanctions, après avoir conclu que l'armée soudanaise avait utilisé des armes chimiques et que le Soudan n'avait pas rempli les conditions requises pour que ces mesures soient levées.Le ministère soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a déclaré dans un communiqué que le gouvernement avait déjà réfuté ces allégations et a souligné qu'il ne produisait, ne possédait ni n'utilisait d'armes chimiques. Il a accusé les Etats-Unis non seulement de ne pas avoir fourni de preuves crédibles, mais aussi d'avoir ignoré les mécanismes et procédures techniques prévus par la Convention sur les armes chimiques avant d'imposer des sanctions au Soudan. Cela démontre que les sanctions "sont motivées par des considérations purement politiques et ne reflètent pas une réelle préoccupation quant à la prévention de l'utilisation d'armes chimiques", a affirmé le ministère. Ces sanctions, qui doivent entrer en vigueur le 20 juillet, prévoient notamment que les Etats-Unis s'opposent à l'octroi de prêts, d'une aide financière et d'un soutien technique au Soudan par l'intermédiaire des institutions financières internationales, à l'exception de l'aide humanitaire. Ces mesures interdisent également l'exportation de la plupart des biens et technologies américains vers le Soudan, tout en imposant des contrôles plus stricts sur les exportations susceptibles d'avoir des applications sensibles ou militaires.

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