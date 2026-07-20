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"Aucune décision concernant l'avenir de la Libye ne sera imposée sans le peuple libyen" - PM

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Le Gouvernement d'union nationale basé à Tripoli n'agira que conformément aux volontés du peuple libyen, a déclaré Abdel Hamid Aldabaiba, chef du gouvernement... 20.07.2026, Sputnik Afrique

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Points clés de son discours:

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