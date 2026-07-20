"Aucune décision concernant l'avenir de la Libye ne sera imposée sans le peuple libyen" - PM
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Le Gouvernement d'union nationale basé à Tripoli n'agira que conformément aux volontés du peuple libyen, a déclaré Abdel Hamid Aldabaiba, chef du gouvernement basé à Tripoli, lors de la quatrième réunion ordinaire du Conseil des ministres de 2026 à Zliten.
Points clés de son discours:
Les solutions nationales exigent des compromis: " Les solutions nationales reposent sur le courage, et faire des concessions est un acte de noblesse lorsqu'il est accompli pour le bien de la patrie."
Rejet des ingérences extérieures: M. Aldabaiba s'est engagé à parler ouvertement des différentes initiatives actuellement proposées, notamment un plan soutenu par les États-Unis et impliquant la famille Haftar.
Ce plan prévoit qu'un membre de la famille Haftar prenne la tête du Conseil présidentiel, tandis que M. Aldabaiba resterait Premier ministre pour superviser les élections.
Engagement en faveur du dialogue: Il a annoncé un projet de dialogue national réunissant les municipalités, les partis politiques et les organisations de la société civile afin d'écouter la diversité des opinions.
"Il n’y a pas de place en Libye pour la détention extrajudiciaire ni pour les atteintes à la liberté d’expression", a conclu le Premier ministre, soulignant la responsabilité de l’État de faire respecter la loi pour tous sans exception.