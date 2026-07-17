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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"
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Dans le nouvel épisode de Pouls, une journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"
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Dans le nouvel épisode de Pouls, la journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026: qu'est-ce qui a abouti et que reste-t-il à améliorer?
Aussi dans cette émission:🎙 le journaliste sportif camerounais Franck DiffoVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Dans le nouvel épisode de Pouls, une journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026: qu'est-ce qui a abouti et que reste-t-il à améliorer?
Pour Hilary Christelle Tolo Kpadonou, l'élargissement du format "offre plus de chances aux jeunes de travailler et de rêver, montre que l'accès au plus haut niveau devient plus ouvert à tout le monde et pour ceux qui évoluent encore dans les académies locales" ou bien dans "le football de rue, cela peut constituer une grande source de motivation."
Aussi dans cette émission:
🎙 le journaliste sportif camerounais Franck Diffo
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