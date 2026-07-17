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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"
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Dans le nouvel épisode de Pouls, une journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"
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Dans le nouvel épisode de Pouls, la journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026: qu'est-ce qui a abouti et que reste-t-il à améliorer?
Aussi dans cette émission:🎙 le journaliste sportif camerounais Franck DiffoVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"

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Dans le nouvel épisode de Pouls, une journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026: qu'est-ce qui a abouti et que reste-t-il à améliorer?
Pour Hilary Christelle Tolo Kpadonou, l'élargissement du format "offre plus de chances aux jeunes de travailler et de rêver, montre que l'accès au plus haut niveau devient plus ouvert à tout le monde et pour ceux qui évoluent encore dans les académies locales" ou bien dans "le football de rue, cela peut constituer une grande source de motivation."
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🎙 le journaliste sportif camerounais Franck Diffo
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