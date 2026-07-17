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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"

"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes"

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Dans le nouvel épisode de Pouls, une journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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"Voir davantage de nations africaines participer au Mondial envoie un signal aux jeunes" Sputnik Afrique Dans le nouvel épisode de Pouls, la journaliste sportive béninoise tire le bilan de la participation des équipes africaines de football au Mondial-2026: qu'est-ce qui a abouti et que reste-t-il à améliorer?

Aussi dans cette émission:🎙 le journaliste sportif camerounais Franck DiffoVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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