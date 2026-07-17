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Murer: il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français
Murer: il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute de la question cruciale de la... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Murer : il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français.
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute de la question cruciale de la souveraineté en France et des conséquences sur la politique française de l’appartenance du pays à l’Union européenne.
Philippe Murer souligne, qu’il ne reste quasiment rien de l’héritage de de Gaulle dans la ligne politique française, ce qui conduit le pays dans une impasse :Bien qu’il existe des souverainistes en France, ils sont invisibles :Philippe Murer souligne que, bien que le système électoral soit bloqué, seule l’union des souverainistes permettrait de changer la situation :L’intégration européenne a marqué les grandes étapes de la perte de la souveraineté de la France et, selon Philippe Murer, il n’y a aucun débat réel aujourd’hui sur la question de la souveraineté nationale, ce qui aboutit à des politiques anti-nationales :L’impopularité des élites dirigeantes, les conforte dans leur bellicisme :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Murer: il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français
19:30 17.07.2026 (Mis à jour: 20:13 17.07.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute de la question cruciale de la souveraineté en France et des conséquences sur la politique française de l’appartenance du pays à l’Union européenne.
Philippe Murer souligne, qu’il ne reste quasiment rien de l’héritage de de Gaulle dans la ligne politique française, ce qui conduit le pays dans une impasse :
"La France est paralysée. Elle est paralysée par quoi ? Premièrement, par le Parti européiste unique, c'est-à-dire le Parti socialiste, les Républicains, les Macronistes, tous ces partis de gouvernement auxquels on peut ajouter des satellites comme Europe Écologie Les Verts. Elle est paralysée aussi par une forme de lâcheté de l'opposition".
Bien qu’il existe des souverainistes en France, ils sont invisibles :
"Ils sont gaullistes pour la plupart et ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils restent divisés dans des partis et c'est pour ça qu'ils sont invisibilisés. Ils sont invisibilisés par les médias, mais ils sont invisibilisés par leurs propres fautes, parce qu'ils refusent de s'unir et que les Français ne vont pas voter pour des gens, qui ont les mêmes idées et qui refusent de s'unir".
Philippe Murer souligne que, bien que le système électoral soit bloqué, seule l’union des souverainistes permettrait de changer la situation :
"Encore faut-il une union des souverainistes pour commencer à donner de l'espoir et à donner du grain à moudre aux Français. Évidemment que nos élites iront tricher à la fin pour les élections, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre le pouvoir. À ce moment-là, la révolution sera possible".
L’intégration européenne a marqué les grandes étapes de la perte de la souveraineté de la France et, selon Philippe Murer, il n’y a aucun débat réel aujourd’hui sur la question de la souveraineté nationale, ce qui aboutit à des politiques anti-nationales :
"Il faut une nouvelle alliance entre de nouvelles élites et le peuple français, puisque les élites au pouvoir actuel sont complètement soumises à l'UE et en fait dirigent vraiment contre les intérêts du peuple français. C'est fou, nos élites actuelles, notre classe politique accepte un marché européen de l'électricité, qui fait doubler le prix de l’électricité pour les Français et les entreprises pour subventionner l'énergie allemande".
L’impopularité des élites dirigeantes, les conforte dans leur bellicisme :
"Toute cette logique de guerre, c'est pour faire peur à la population ou pour finalement effacer leurs désastres dans une guerre. Donc, ils ne sont pas des gens responsables, ils ne sont pas des hommes d'État, ils sont juste une caste politique minable, qui cherche à garder son pouvoir par tous les moyens, quitte à risquer une guerre sur le continent européen, qui ruinerait tout le continent".
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