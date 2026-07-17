https://fr.sputniknews.africa/20260717/murer-il-faut-une-union-des-souverainistes-pour-donner-de-lespoir-aux-francais-1087602830.html

Murer: il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français

Murer: il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute de la question cruciale de la... 17.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-17T19:30+0200

2026-07-17T19:30+0200

2026-07-17T20:13+0200

sans détour

france

europe

peuple

elite

coût de la vie

assemblée nationale française

parti socialiste français (ps)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/11/1087602640_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12dcc04d3b67ecd4aecb1ab22d10f036.jpg

Murer : il faut une union des souverainistes pour donner de l’espoir aux Français. Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, discute de la question cruciale de la souveraineté en France et des conséquences sur la politique française de l’appartenance du pays à l’Union européenne.

Philippe Murer souligne, qu’il ne reste quasiment rien de l’héritage de de Gaulle dans la ligne politique française, ce qui conduit le pays dans une impasse :Bien qu’il existe des souverainistes en France, ils sont invisibles :Philippe Murer souligne que, bien que le système électoral soit bloqué, seule l’union des souverainistes permettrait de changer la situation :L’intégration européenne a marqué les grandes étapes de la perte de la souveraineté de la France et, selon Philippe Murer, il n’y a aucun débat réel aujourd’hui sur la question de la souveraineté nationale, ce qui aboutit à des politiques anti-nationales :L’impopularité des élites dirigeantes, les conforte dans leur bellicisme :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

france

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

france, europe, peuple, elite, coût de la vie, assemblée nationale française, parti socialiste français (ps), аудио