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Mirkovic: "L'Otan, c'est la Légion étrangère de l'armée américaine"

Mirkovic: "L'Otan, c'est la Légion étrangère de l'armée américaine"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Nikola Mirkovic, essayiste et analyste géopolitique, discute de l’évolution visible et largement discutable de la... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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Mirkovic : " L'OTAN, c'est la Légion étrangère de l'armée américaine " Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Nikola Mirkovic, essayiste et analyste géopolitique, discute de l’évolution visible et largement discutable de la stratégie des élites atlantistes sur le front ukrainien, qui ressemble de plus en plus à un système de terrorisme d’État.

Comme le souligne Nikola Mirkovic, la guerre en Ukraine, déclenchée par les Atlantistes contre la Russie au minimum depuis 2013, repose sur une motivation existentielle pour ces élites atlantistes :Le système international démontre aujourd’hui son inefficacité et sa partialité, comme l’explique Nikola Murer :L’impossibilité des Atlantistes à remporter la guerre face à la Russie sur le front ukrainien les pousse à franchir de plus en plus de lignes rouges et, comme le rappelle Nikola Mirkovic, l’indépendance de la France, même dans le domaine nucléaire, est putative :Comme le souligne Nikola Mirkovik, une stratégie plus ferme de la Russie ne conduirait pas à l’escalade incontrôlée du conflit, mais à sa fin :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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