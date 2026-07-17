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Mali-Algérie: le dégel diplomatique peut-il changer la donne sécuritaire au Sahel?
Mali-Algérie: le dégel diplomatique peut-il changer la donne sécuritaire au Sahel?
Sputnik Afrique
Après quinze mois de rupture diplomatique, le Mali et l'Algérie ont renoué leurs relations avec le retour des ambassadeurs et la réouverture de leurs espaces... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Mali-Algérie: le dégel diplomatique peut-il changer la donne sécuritaire au Sahel?
Sputnik Afrique
Après quinze mois de rupture diplomatique, le Mali et l'Algérie ont renoué leurs relations avec le retour des ambassadeurs et la réouverture de leurs espaces aériens. Sur Sputnik Afrique, un parlementaire malien décrypte les enjeux de ce rapprochement pour la sécurité, la coopération régionale et la stabilité du Sahel.
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, nous recevons le Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition du Mali, pour revenir sur la normalisation des relations entre Bamako et Alger après plus d'un an de crise diplomatique. Pour notre invité, cette décision marque avant tout le retour du réalisme entre deux pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires.Selon lui, le dialogue entre les États de la région demeure la voie la plus efficace pour lutter contre le terrorisme, sécuriser les frontières communes et préserver les intérêts des populations vivant de part et d'autre du Sahel.Au cours de cet entretien, le parlementaire explique que le retour des ambassadeurs et la réouverture des espaces aériens permettront de relancer une coopération essentielle face aux menaces transfrontalières. Selon Ouattara, cette reprise du dialogue favorisera les échanges de renseignements, une meilleure coordination entre les deux États et une lutte plus efficace contre les groupes terroristes, au bénéfice de la paix et de la stabilité au Sahel.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Mali-Algérie: le dégel diplomatique peut-il changer la donne sécuritaire au Sahel?
Après quinze mois de rupture diplomatique, le Mali et l'Algérie ont renoué leurs relations avec le retour des ambassadeurs et la réouverture de leurs espaces aériens. Sur Sputnik Afrique, un parlementaire malien décrypte les enjeux de ce rapprochement pour la sécurité, la coopération régionale et la stabilité du Sahel.
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain,
nous recevons le Dr Fousseynou Ouattara,
vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition du Mali, pour revenir sur la normalisation
des relations entre Bamako et Alger après plus d'un an de crise diplomatique. Pour notre invité, cette décision marque avant tout le retour du réalisme entre deux pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires.
Selon lui, le dialogue entre les États de la région demeure la voie la plus efficace pour lutter contre le terrorisme, sécuriser les frontières communes et préserver les intérêts des populations vivant de part et d'autre du Sahel.
Au cours de cet entretien, le parlementaire explique que le retour des ambassadeurs
et la réouverture des espaces aériens
permettront de relancer une coopération essentielle face aux menaces transfrontalières. Selon Ouattara, cette reprise du dialogue favorisera les échanges de renseignements, une meilleure coordination entre les deux États et une lutte plus efficace contre les groupes terroristes, au bénéfice de la paix et de la stabilité au Sahel.
“Nous partageons plus de 1.300 kilomètres de frontière avec l'Algérie. Aucun de nos deux pays ne peut surveiller seul chaque portion de ce territoire immense. En rétablissant nos relations diplomatiques, nous pourrons de nouveau échanger des renseignements, coordonner nos efforts et empêcher que les groupes terroristes utilisent nos frontières comme des zones de repli. La coopération entre voisins doit toujours être plus forte que les divisions, car c'est elle qui permettra de ramener la paix, la prospérité et de répondre aux attentes de nos populations”, a affirmé le Dr Fousseynou Ouattara.
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