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Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée
Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, François Deloche, juriste spécialisé en droit international, analyse les dérives liberticides de la loi en... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée.
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, François Deloche, juriste spécialisé en droit international, analyse les dérives liberticides de la loi en discussion au Parlement français permettant de saisir les ressources économiques de toute personne dissidente sous couvert de lutte contre l’islamisme.
Selon François Deloche, les termes sont tellement larges, que la loi pourrait concerner tout mouvement de contestation :Les élites globalistes françaises gouvernantes, en raison de leur faible popularité, commencent à avoir peur d’une révolte, et populaire, et pourquoi pas d’un soulèvement de l’armée :Et dans le contexte de la guerre atlantiste en Ukraine contre la Russie, ce texte prend une toute autre dimension :
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Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée
19:58 17.07.2026 (Mis à jour: 20:12 17.07.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, François Deloche, juriste spécialisé en droit international, analyse les dérives liberticides de la loi en discussion au Parlement français permettant de saisir les ressources économiques de toute personne dissidente sous couvert de lutte contre l’islamisme.
Selon François Deloche, les termes sont tellement larges, que la loi pourrait concerner tout mouvement de contestation :
" Avec cette loi, on peut neutraliser préventivement une participation ou une expression. Et c'est le risque, c'est le totalitarisme".
Les élites globalistes françaises gouvernantes, en raison de leur faible popularité, commencent à avoir peur d’une révolte, et populaire, et pourquoi pas d’un soulèvement de l’armée :
"Le chef des armées, c'est le chef de l'État. Donc quand on a une adhésion globale au chef de l'État, l'armée est unie. Mais quand on commence à avoir des dissensions telles, des visions différentes de l'exercice de la fonction armée dans un pays, on commence à avoir de sérieux risques (...) qu'il y ait une partie, qui refuse d'obéir".
Et dans le contexte de la guerre atlantiste en Ukraine contre la Russie, ce texte prend une toute autre dimension :
"J'ai peur que dans cette loi, on puisse mettre ce que l’on veut. On peut prévoir l’interdiction de critiquer l'OTAN, la France, etc., tout ce qui n'ira pas dans la vision occidentale".