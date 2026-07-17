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Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée

Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, François Deloche, juriste spécialisé en droit international, analyse les dérives liberticides de la loi en... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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Les élites gouvernantes françaises ont peur de la désobéissance du peuple et de l’armée. Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, François Deloche, juriste spécialisé en droit international, analyse les dérives liberticides de la loi en discussion au Parlement français permettant de saisir les ressources économiques de toute personne dissidente sous couvert de lutte contre l’islamisme.

Selon François Deloche, les termes sont tellement larges, que la loi pourrait concerner tout mouvement de contestation :Les élites globalistes françaises gouvernantes, en raison de leur faible popularité, commencent à avoir peur d’une révolte, et populaire, et pourquoi pas d’un soulèvement de l’armée :Et dans le contexte de la guerre atlantiste en Ukraine contre la Russie, ce texte prend une toute autre dimension :

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