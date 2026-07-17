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La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau
La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau
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Fatumata Jau, cheffe de la diplomatie de Guinée-Bissau, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Alassane Samba... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau
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Fatumata Jau, cheffe de la diplomatie de Guinée-Bissau, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Alassane Samba Diop, directeur général de la radio et de la télévision du groupe Emedia au Sénégal a commenté cette rencontre.
Retrouvez également dans cette émission:- Elthon Djeutcha, journaliste spécialiste des questions de développement durable, sur le déblocage de 14,5 milliards de FCFA par le Cameroun pour restaurer 10.000 hectares de terres;- Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur l'initiative du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria visant à reprendre le contrôle de la filière du cacao.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau
17:21 17.07.2026 (Mis à jour: 17:22 17.07.2026)
Fatumata Jau, cheffe de la diplomatie de Guinée-Bissau, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Alassane Samba Diop, directeur général de la radio et de la télévision du groupe Emedia au Sénégal a commenté cette rencontre.
"La Russie est un pays qui a un développement économique qui intéresse davantage la Guinée-Bissau. Les accords sont allés dans ce sens-là. Et qu'aujourd'hui je pense que la Guinée-Bissau a besoin d'un type d'accord qui renforce davantage son partenariat, qui renforce davantage son plan diplomatique. Et, dans les années à venir, les deux pays seront appelés à renforcer leur coopération", a déclaré au micro de Zone de Contact Alassane Samba Diop.
"Ce sommet-là permettra à la Guinée-Bissau d'avoir beaucoup plus de visibilité, d'avoir beaucoup plus d'impact. Et ensuite, ce sommet-là, c'est un sommet où on rencontre des hommes d'affaires russes, des sociétés russes qui pourraient peut-être investir en Guinée-Bissau pour aider ce pays à sortir de la situation dans laquelle il est" a-t-il ajouté au sujet du prochain sommet Russie-Afrique.
Retrouvez également dans cette émission:
- Elthon Djeutcha, journaliste spécialiste des questions de développement durable, sur le déblocage de 14,5 milliards de FCFA par le Cameroun pour restaurer 10.000 hectares de terres;
- Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur l'initiative du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria visant à reprendre le contrôle de la filière du cacao.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !