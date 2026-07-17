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La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau

La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau

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Fatumata Jau, cheffe de la diplomatie de Guinée-Bissau, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Alassane Samba... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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La Russie est un pays dont le développement économique intéresse la Guinée-Bissau Sputnik Afrique Fatumata Jau, cheffe de la diplomatie de Guinée-Bissau, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Alassane Samba Diop, directeur général de la radio et de la télévision du groupe Emedia au Sénégal a commenté cette rencontre.

Retrouvez également dans cette émission:- Elthon Djeutcha, journaliste spécialiste des questions de développement durable, sur le déblocage de 14,5 milliards de FCFA par le Cameroun pour restaurer 10.000 hectares de terres;- Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur l'initiative du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria visant à reprendre le contrôle de la filière du cacao.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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