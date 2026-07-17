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La France, se prépare-t-elle à euthanasier les personnes en situation de faiblesse?

La France, se prépare-t-elle à euthanasier les personnes en situation de faiblesse?

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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-Yves Gorgui, analyste politique, discute du projet de loi de fin de vie, en cours d’adoption en France. 17.07.2026, Sputnik Afrique

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La France, se prépare-t-elle à euthanasier les personnes en situation de faiblesse ? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-Yves Gorgui, analyste politique, discute du projet de loi de fin de vie, en cours d’adoption en France.

Alors que depuis les années 2000, une vague de légalisation de l’euthanasie active ou de dépénalisation du suicide assisté est en cours en Europe, la France se prépare à consacrer, non pas le droit à la vie, mais à la mort.L’expert souligne que dans la préparation de ce texte, on voit une influence anti-chrétienne en Europe et celle de la franc-maçonnerie, puisque " cette conception civile de l’euthanasie est une conception complètement anticrétienne. D'ailleurs, l'Église et le Pape sont très fortement contre. "Le déséquilibre du texte est par ailleurs particulièrement inquiétant : " C'est complètement fou, on est dans un processus actuellement d'élimination de personnes, qui n'ont plus leur maîtrise de décision. Et quand on sait qu'en plus c'est un seul médecin, qui va décider de toute la procédure d'euthanasie, quand on sait que la loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l'expression de la volonté de mourir, qu’il suffit que le médecin qui vous soigne affirme que la personne veut mourir. "En plus de la remise en cause morale de la valeur de la vie humaine, nous sentons pointer la logique managériale du coût du soin : " Il y a aussi le coût financier, que représentent tous ces malades. Et il y a inconsciemment derrière tout cela, cette volonté de rééquilibrer en partie le coût social de toutes ces personnes. C'est cynique de dire ça, personne ne peut le dire, mais c'est ça. "► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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